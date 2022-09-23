Тарифы ЖКХ в России поднимут раньше времени

Ежегодная индексация тарифов за коммуналку пройдет 1 декабря 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционная ежегодная индексация тарифов за коммуналку нас нынче ждет раньше срока. С 1 июля 2023 года ее перенесли на 1 декабря 2022 года. Об этом сообщило Минэкономразвития.

То есть получается, что в 2022 году будет двойное повышение платы за коммуналку. Первый раз тарифы, как обычно, проиндексировали с 1 июля. Но, как объясняют в ведомстве, зато на 2023 год тарифы заморозят. И следующее повышение случится только с 1 июля 2024 года.

В среднем по стране рост тарифов с 1 декабря должен уложиться в 9%. По подсчетам Минэконома, для условной среднестатистической семьи из трех человек это лишние 324 рубля в месяц.

С 1 июля 2022 года тарифы на коммуналку выросли на 2,9-6,5% в зависимости от региона. Конкретный расклад по регионам с 1 декабря пока не объявлен, обычно он утверждается постановлением правительства.

Напомним: государство у нас утверждает предельные индексы увеличения коммунальных тарифов для населения. То есть «потолок» в процентах в среднем. Платежка же за ЖКХ конкретной семьи может «потяжелеть» как больше чем на 9%, так и меньше — но в среднем для всех должна получиться озвученная в правительстве цифра. И еще один важный момент. Речь идет именно о коммунальных платежах — за свет, воду, отопление и т. п. В платежке у нас есть еще платежи жилищные (за содержание и ремонт жилья) — они в эти проценты не входят.

Зачем понадобилось повышать коммунальные тарифы раньше обычного срока? В Минэкономе объясняют, что это нужно для обновления коммунальной инфраструктуры.

Действительно, как подтверждают эксперты, проблема тут существует — в связи с прошлогодним резким взлетом цен на стройматериалы многие планы по ремонту полетели в тартарары.

Вот как комментируют ситуацию в Минстрое.

-Индексация тарифов на коммунальные услуги – это традиционная, предусмотренная законом, процедура. Она проводится в рамках ежегодной инфляции, которая отражается на стоимости ресурсов, необходимых для оказания коммунальных услуг, ремонта сетей и объектов, а также на стоимости топлива для котельных, реагентов для очистки воды, - сообщил журналистам замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько. - Законодательно установлено, что изменения тарифов не могут превышать инфляцию, при этом на протяжении последних нескольких лет сохранялась ситуация, при которой повышение тарифов было значительно ниже показателей инфляции и роста цен на сопутствующие товары и услуги. Индексация тарифов в свою очередь продиктована необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности для бесперебойного предоставления коммунальных услуг.

Как быть с тем, что доходы у россиян в последнее время растут не очень, а дорожает не только ЖКХ?

Алексей Ересько также напомнил, что ряд категорий жителей нашей страны могут обращаться за компенсациями и субсидиями на оплату коммунальных услуг:

-Отдельным категориям граждан, такие как многодетные, пенсионеры, ветераны, участники боевых действий, могут предоставляться компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов. Также помощь предоставляется людям, которые тратят на оплату жилья больше установленной нормы — так называемой максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В среднем по стране эта норма установлена на уровне 22% общего семейного бюджета, но конкретные показатели каждый регион устанавливает самостоятельно.