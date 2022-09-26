Зеленые облигации привлекут в отрасль ТКО 90 млрд рублей за 2023-2024 г.

Фото: Медиабанк РЭО

Около 90 млрд рублей будет привлечено в отрасль обращения с отходами за счет облигаций Российского экологического оператора, государство просубсидирует ключевую ставку по ценным бумагам. Облигации можно будет покупать всем желающим, причём доходность по ним будет выше, чем на банковских вкладах. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

«В 2023—2024 годах с использованием механизма субсидирования ключевой ставки по облигациям РЭО в отрасль будет привлечено около 90 млрд рублей. Финансированием федпроект „Комплексная система обращения с ТКО“ обеспечен полностью. Установленные показатели федерального проекта достигаются и будут выполнены в срок. Речь идёт о сортировке 100% ТКО и снижении доли захоронения отходов на полигонах на 50% к 2030 году», — сказал Буцаев.

Фото: Медиабанк РЭО

Он добавил, что из всех мер поддержки, которые оказывает РЭО, приоритет будет отдаваться в пользу концессий и зеленых облигаций. Суть в том, что между властями региона и компанией-инвестором могут заключаться концессионные соглашения. В рамках таких соглашений РЭО готов предоставлять финансирование — как раз засчет привлечения средств на бирже через зелёные облигации. С помощью облигаций РЭО может быть профинансировано до 95% стоимости проекта. В 2022-2024 годах РЭО рассматривает финансирование более 50 концессионных проектов более чем на 100 млрд рублей. И как отметил Денис Буцаев, объем поддержки составит более 90 млрд рублей.

Более того, что касается зелёных облигаций, то РЭО здесь стал настоящим первопроходцем. Они будут выпущены согласно принципам устойчивого развития, размещены на московской бирже и будут соответствовать принципам ESG.

«В России зеленые облигации выпускаются с 2018 года. В отношении господдержки таких облигаций было много предложений, планов и дорожных карт. Но в реальности только ППК РЭО уже оказал ощутимую поддержку по ставке купона первому выпуску зеленых облигаций в отрасли. РЭО в этом смысле войдёт в историю как первая организация, которая в финансовом плане поддержала становление зеленых инвестиций в сфере обращения с отходами и вторичными ресурсами», — отметила председатель экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик.

Фото: Медиабанк РЭО

Нынешние меры поддержки Правительства — это большой шаг вперёд. Государство дало возможность субсидировать купон по облигациям РЭО на 95% по ключевой ставке. Такого в отрасли никогда не было.

«Что нам это даёт — можно привлечь средства различных инвесторов: банков, финансовых институтов, страховых компаний. Мы с вами как физические лица можем купить эти облигации, и вы как инвесторы получите рыночный доход выше, чем ключевая ставка Банка России примерно на 3%», — добавил Буцаев.

При этом РЭО уже договорился с ведущими банками страны о совместных инвестициях в инфраструктуру ТКО с помощью выкупа облигаций. Россельхозбанк выкупит облигации РЭО на сумму в 50 млрд рублей, банк «Открытие» рассматривает возможность выкупа на 10 млрд рублей. РЭО продолжает вести переговоры и с другими финансовыми организациями. Но, как уже говорилось выше, ценные бумаги смогут покупать и розничные инвесторы.

И немного предыстории. В 2021 году Правительство одобрило РЭО выкуп облигационного займа. Через него в 2021 году РЭО профинансировал пять проектов на 6,1 миллиарда рублей. В 2022 году планируется профинансировать 14 проектов на общую сумму около 9 млрд рублей. Также Правительство одобрило для РЭО выпуск зеленых облигаций на общую сумму 100 миллиардов рублей, их размещение будет происходить в течение 2022−2024 годов.