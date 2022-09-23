Певица Ольга Орлова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Орлова, сообщившая о том, что беременна в 44 года, спровоцировала грандиозный скандал. Поклонники усомнились в том, что певица сама вынашивает кроху и обвинили ее в том, что артистка использует "накладной живот".

Ольга Орлова давно мечтала о втором ребенке. От первого брака с бизнесменом Александром Кармановым в 2001 году она родила сына Артема. Брак распался в 2004 году. В 2021 году артистка вышла замуж за бизнесмена Валерия, который на 10 лет ее старше.

И вот спустя год после свадьбы Орлова поделилась радостной новостью. Совсем скоро у нее родится малыш. Певица похвасталась беременным животом. Судя по фигуре, Ольга находится на приличном сроке беременности. "Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь!" - расчувствовалась она.

Фото: социальные сети

Но не успело пройти и несколько часов, как публика накинулась на звезду, обвинив ее во лжи. Многие считают, что ведущая "Дома-2" выдумала беременность.

"У нее фигура не изменилась, особенно со спины", "Живот не настоящий", "Если бы была беременна Ольга, а не суррогатная мама, то скрывала бы положение, а тут: «Я беременна, вот доказательство", "Видно же сбоку, что живот накладной", "Не верю, что она вынашивает, зная моду на сурмам", "Вот зачем эта фальш, для кого", - возмущаются подписчики.

Знаменитость не стала терпеть инсинуации в свой адрес. "У каждого свой выбор: верить в то, что есть, или в то, что придумал сам! Как я понимаю, пока трусы не снимешь, чтобы показать живот, умники будут настаивать на своих версиях происходящего в моей жизни", - ответила экс-солистка "Блестящих".

Она попросила злопыхателей отписаться от ее аккаунта. "Почему все «счастливые мамочки и жены» такие злые?!" - недоумевает артистка.