Юлия Барановская высказалась о смене пола среди детей звезд: "Это проблемы Запада. У нас и своих хватает"

Телеведущая Юлия Барановская Фото: Борис КУДРЯВОВ

С началом осени Юлия Барановская вернулась в публичную жизнь: на Первом канале впервые с февраля начали снимать новые выпуски шоу "Мужское/Женское", а сама ведущая снова частый гость на светских вечеринках. Так, на днях Барановская появилась на презентации нового YouTube-шоу Натальи Подольской "Ваша Наташа", где гостям представили весьма смелый выпуск.

Так, с первым гостем, мужем Владимиром Пресняковым певица обсудила в кадре и секс-воспитание, и первую рюмку с сигареткой у детей и даже модную нынче забаву на Западе под названием небинарность. Эта история всё чаще касается звездных деток Анджелины Джоли, Илона Маска, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон, Меган Фокс и многих других, чьи наследники экспериментируют с полом так, словно это не сложнее, чем выбрать игрушку в магазине.

- Юля, что делать, если сын или дочь придут домой пьяными? Или того хуже, объявят себя небинарными персонами? - поинтересовался сайт kp.ru у многодетной матери Барановской (у ведущей двое сыновей и дочка от 10 до 17 лет. - Ред.).

- Я лично с этими двумя проблемами пока не сталкивалась. Как можно себя повести, даже не знаю: я никогда не говорю гоп, пока не перепрыгну. Надо сначала испытать это на себе, и чужой опыт тут роли не играет. Поэтому будет день - будет пища.

- Для вас это самое страшное, что может услышать мать?

- Самое страшное, что может услышать мать - то, что ее ребенка больше нет. А кроме того, я считаю, что всё идет из семьи, от родителей. Очень странно говорить ребенку "не кури", если ты куришь. Очень странно говорить ребенку "не пей", если ты пьешь. Мы все прекрасно знаем, что Запад очень толерантен. И небинарность - это их проблемы. У нас и своих хватает: все не без греха. Но пусть наши проблемы будут равны нашему менталитету. Мы и наши дети читаем другие книжки, смотрим другие мультики, растем в другой культуре.

- А как отвадить ребенка от дурной привычки, если застали его с сигареткой?

- Да мы можем сколько угодно об этом рассуждать и цитировать умных психологов, но каждая мать поведет себя по-разному. Более того, у меня трое детей, и я понимаю, что если бы такое случилось, каждый из них получил бы от меня совершенно разную реакцию. Все зависит от ребенка: что сработает с одним, не сработает с другим. И мне кажется, это сразу видно - злоупотребляет ли ребенок или просто попробовал. Сердце матери всегда подскажет. Самое главное: не врать себе и не говорить, что мой ребенок самый лучший. Все проблемы зачастую именно из-за того и происходят, что мама или папа не готовы принимать ребенка, который что-то делает не так. Мы любим сказать, нет-нет, он у меня самый лучший, и его тройка в школе - это случайно...

- Психологи так и учат родителей: мол, ваш ребенок должен знать, что он всегда самый лучший.

- Это мы говорим своему ребенку, что он самый лучший. А для себя нужно чётко знать минусы. От проблем только страус голову в песок прячет. Зачастую мы не хотим видеть диагноз ребенка, или какую-то проблему, которая из-за этого растет как снежный ком.

- Вы боретесь с проблемами детей или принимаете их - мол, пусть так и будет?

- Безусловно, со всем нужно работать. И желательно, в паре: родитель - ребенок. Нельзя считать, что это проблема одного лишь ребенка, мол, такой он уродился. Памятуя отца моих детей (футболиста Андрей Аршавина. - Ред.), это всегда игра не в одни ворота, а в обе стороны.