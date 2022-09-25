Частичная мобилизация в России не коснется студентов

Очников и вечерников призывать не будут Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отсрочку им своим указом дал Владимир Путин. В нем говорится, что «отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения … в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые».

Документ уже подписан и вступил в силу.

На что стоит обратить внимание:

1. Студенты, обучающиеся заочно в эти категории не попадают. Они могут быть мобилизованы, согласно тем правилам, которые опубликовало министерство обороны.

2. Речь идет о студентах, которые получают первое высшее образование. Обучение, пусть и на очном отделении, но уже на второе высшее - право отсрочки не дает.

3. В указе сказано именно о государственных учебных заведениях. Про частные, коммерческие ВУЗы - ни слова. Их студенты могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Как сообщили в министерстве образования и науки, ведомство сейчас ведет консультации по этому вопросу.

О том, что студенты не попадут под мобилизацию говорил ранее и Сергей Шойгу. В своем интервью 21 сентября - сразу после того, как была объявлена частичная мобилизация - он заявил, что «ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет, ни при каких условиях. Все спокойно ходят на занятия»

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