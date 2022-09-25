Филипп Киркоров двумя словами обозначил свое отношение к сбежавшей Чулпан Хаматовой

Далеко не все подписчики разделили мнение лучезарного Филиппа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров за три десятка лет на сцене освоился в различных амплуа - не только певца, но и актера. А недавний визит поп-короля в Театр Наций закончился прозрачным намеком: он, мол, не прочь сыграть драматически-музыкальную роль на площадке худрука Евгения Миронова. Тем более, что с репертуаром театра Киркоров уже знаком: в последние годы в качестве зрителя он оценил и спектакль "Кабаре", и "Мастера и Маргариту", и "блистательного" "Горбачёва".

- Жаль, что больше не удастся его посмотреть. "Горбачёв" - гениальная постановка, - отметили комментаторы на страничке Филиппа Бедросовича в соцсетях.

Поп-король в долгу не остался и осыпал комплиментами не только постановку, но и исполнительницу главной роли Чулпан Хаматову, сыгравшую в своё время супругу первого и последнего президента СССР.

- Шедевр! - восхитился Киркоров и продолжил так, словно не в курсе последних новостей о Хаматовой. - Чулпан гениально сыграла роль Раисы Максимовны! Гениальная актриса!

Между тем, далеко не все подписчики разделили мнение лучезарного Филиппа. "Как человек она оказалась не очень", "Не надо пиарить эту даму", "Оба потеряли уважение у множества россиян", - негодуют комментаторы.

И действительно, постфевральские события, когда Чулпан Хаматова наряду с другими знаменитостями уехала из страны, заставили многих соотечественников пересмотреть своё отношение к актрисе. Вчерашние поклонники расценили бегство артистки в Латвию как предательство, от которого пострадал не только театр и зрители, но и благотворительный фонд "Подари жизнь". Кроме того, как выяснилось недавно, Хаматова так спешила переехать, что улетела в Латвию одна: ее троим дочкам пришлось добираться к матери из Москвы уже позднее.

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