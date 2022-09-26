В России расширят механизм финансирования предприятий народных художественных промыслов

В России расширят механизм финансирования предприятий НХП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В августе 2022 года правительство России подписало план мероприятий по развитию туризма в стране до 2035 года. В этом плане, в числе прочего, предусмотрено и значительное расширение механизма финансирования предприятий народных художественных промыслов.

Так, в плане мероприятий одним из ключевых пунктов является обеспечение расширения использования механизма субсидирования организаций народных художественных промыслов для поддержки производства и реализации изделий НХП на туристических территориях в России. Ответственным за это расширение назначено министерство промышленности и торговли страны. Подробнее о народных художественных промыслах России можно прочитать в специальном мультимедийном проекте «Комсомольской правды» под названием «Самобранка» (см. СПРАВКА).

Среди других задач плана стоит отметить формирование современной инфраструктуры, продвижение качественного туристического продукта и повышение доступности поездок для всех жителей России. В общей сложности план по развитию туризма включает свыше 65 мероприятий. Он предусматривает финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, выделение грантов бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержку развития сельского и экологического туризма.

Для развития культурно-познавательного туризма запланирован ремонт учреждений культуры, открытие новых выставок, создание привлекательной туристической среды в центрах исторических городов.

Кроме того, летом Михаил Мишустин сообщил, что предприятия народных художественных промыслов получат дополнительную поддержку в размере 500 миллионов рублей.

Как ранее писал сайт KP.RU, в России туризм и народные художественные промыслы стараются объединить в одном проекте. Путешественники зачастую приезжают к мастерам различных народных промыслов. Таким образом, развивается и туристическая отрасль, и предприятия НХП, считает глава Межрегионального культурно-познавательного проекта «Узоры городов России» Елена Сургуладзе.

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Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать о традициях страны с древних времен и до наших дней, познакомиться с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают ремесло регионов. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».