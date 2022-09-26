Ольга Орлова обнажилась и доказала, что действительно беременна в 44 года

Ольга Орлова ждет ребенка. Фото: соцсети.

Ольга Орлова на днях поделилась радостной новостью: 44-летняя певица объявила, что ждет ребенка. В соцсетях экс-«Блестящая» продемонстрировала округлившуюся фигуру в купальнике и похвасталась, что скоро вновь станет мамой.

- Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь! – подписала артистка трогательный снимок, на котором она позирует в слитном купальнике на тропическом пляже.

Поклонники тут же принялись поздравлять звезду. Однако нашлись скептики, усомнившиеся в том, что артистка действительно ждет ребенка. Все-таки в 44 года забеременеть не так-то просто. Критики подозревают, что на самом деле малыша Орловой вынашивает суррогатная мать. А чтобы ни у кого не возникало подозрений, артистка, мол, носит накладной живот.

Чтобы развеять сомнения хейтеров, Ольге пришлось раздеться и продемонстрировать беременный животик. Она выложила на своей странице видоролик, в котором позирует в раздельном купальнике. Судя по видео, живот у нее самый что ни на есть настоящий.

- Я так понимаю, пока трусы не снимешь, чтобы живот показать – умники будут настаивать на своих версиях происходящего в моей жизни, - эмоционально высказалась звезда.

Ольга надела раздельный купальник и доказала, что ее живот - настоящий. Фото: соцсети.

На своей страничке Ольга ответила на вопросы подписчиков о своем самочувствии. Судя по всему, будущая мама сейчас на пятом месяце беременности. По крайней мере, на вопрос о сроке она ответила: «Экватор». Артистка призналась, что первые два месяца беременности дались ей нелегко, но сейчас она чувствует себя лучше. Певица уже набрала около шести килограммов, и не собирается останавливаться на достигнутом.

Ольга вышла замуж в сентябре 2021 года. Супруга Орловой зовут Валерий, он бизнесмен. Избранник певицы старше ее на 10 лет.

Ольга уже воспитывает сына Артема от брака с предпринимателем Александром Кармановым (они были вместе с 2000 по 2004 годы). После разрыва с Кармановым она закрутила роман с известным продюсером Ренатом Давлетьяровым. Пара встречалась до 2010 года. Затем Ренат и Ольга расстались, а в апреле 2015 года Давлетьяров женился на солистке группы «Рефлекс» Жене Малаховой.

После снимка в слитном купальнике скептики обвинили Орлову в том, что она носит накладной живот. Фото: соцсети.

В 2000 году Орлова угодила в громкий скандал, связанный с другой певицей - Натальей Лагодой. Украинская модель приехала в Москву и танцевала в стриптиз-клубе, где познакомилась с Александром Кармановым. Бизнесмен сделал из возлюбленной вокалистку, но потом увлекся Орловой и оставил Лагоду. Наталья страдала от предательства избранника. Она не смогла выйти из депрессии и выбросилась из окна на глазах у сына. Она выжила, но после того происшествия долго не могла ходить. Лагода стала частой гостьей ток-шоу, во всех своих несчастьях она публично винила Орлову.