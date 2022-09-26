Справедливы ли претензии к «Столото», кто проверяет лотереи, и возможен ли обман участников?

Человеку свойственно желать перемен и надеяться на лучшее, поэтому в мире всегда были и будут популярны лотереи. Фото: Shutterstock

Если лотереи «Столото» действительно проверяют, то выигрыш возможен. Так ли это?

В наше время лотереи конкурируют за деньги и время потребителя с огромным количеством развлечений, например, с онлайн-кинотеатрами, телевидением, компьютерными и мобильными играми. И хотя популярность лотерей постепенно растет, они традиционно вызывают больше скепсиса и недовольства, чем все вышеперечисленное. В честности лотерей принято сомневаться, и мнение, что все розыгрыши подстроены, встретить довольно легко. Попробуем выяснить, так ли это на самом деле, и разберемся, почему некоторые не доверяют лотереям, как обеспечивается их честность, и кто проверяет «Столото» – крупнейшую в России лотерейную компанию.

Разоблачение «Столото»: в чем сомневаются участники лотерей

Считают, что суперпризы выигрывают подставные лица

Человеку свойственно желать перемен и надеяться на лучшее, поэтому в мире всегда были и будут популярны лотереи. Они дают шанс в одно мгновение кардинально изменить свою жизнь. Об этом невольно задумываешься, когда встречаешь новости о людях, которым повезло выиграть очень большую сумму. Например, в «Русском лото» есть победители с призами по 500 млн рублей, а одной участнице удалось выиграть миллиард. Кого-то такие истории побуждают испытать свою удачу и купить лотерейный билет. Другие не верят, что лотерейные миллионеры, о которых рассказывается в прессе – реальные люди. Они считают, что никто не даст обычному человеку возможность выиграть настолько большие деньги

Сомнения можно понять: сложно уложить в голове, что кто-то может выиграть в лотерею больше, чем многие из нас заработают за всю свою жизнь. Этому легко найти простое и удобное объяснение: нас обманывают, и все очень крупные призы отдают подставным лицам. Чтобы сделать такой вывод не нужны факты и доказательства, достаточно того первичного импульса к сомнению, который рождается при виде больших сумм. Неудивительно, что зачастую именно вокруг якобы фейковых победителей крутятся попытки разоблачить «Русское лото» и другие популярные лотереи под брендом «Столото».

На самом деле все эти разоблачения не имеют под собой доказательной базы. Можно вспомнить хотя бы случай выигравшей миллиард Надежды Бартош: появившиеся в СМИ и интернете разоблачительные статьи не получили никакого подтверждения и, как только журналисты копнули глубже, были опровергнуты.

Если разобраться, история государственных российских лотерей не знает ни одного случая мошенничества со стороны операторов или распространителей лотерей. Более того, информация о подавляющем большинстве победителей с крупными выигрышами публикуется в открытом доступе, если сами победители не возражают. Это тысячи историй с именами, фамилиями, фотографиями, а зачастую и с видеосюжетами.

Не верят, что вообще можно выиграть что-то крупное в лотерею

Другая причина скепсиса по отношению к лотереям – личный негативный опыт. Человек покупает лотерейные билеты: иногда выигрывает небольшие суммы, иногда проигрывает. В какой-то момент он замечает, что потратил больше денег, чем выиграл, и чувствует себя обманутым. Отсюда делается вывод, что лотереи обман, ведь крупную сумму выиграть не получается.

Эта логика не выдерживает критики. Да, любая лотерея статистически проигрышна для участника, так как шансы на проигрыш, как правило, заведомо выше, чем шансы на выигрыш. Как говорят в «Столото», в лотереях под их брендом в среднем выигрывает каждый четвертый билет, то есть 3 из 4 билетов проигрывают. Но в этом нет обмана – так устроена любая лотерея, и этого никто не скрывает.

В то же время лотерея дает шанс на выигрыш очень большой суммы. И если этот шанс реализуется, он может не только покрыть все расходы на лотерейные билеты, но и закрыть финансовые потребности человека на годы вперед.

Таким образом, выиграть в лотерею крупную сумму вполне реально, хотя вероятность этого события не слишком велика. Нельзя ожидать, что, регулярно покупая лотерейные билеты, обязательно станешь миллионером. В лотереях все решает случай. Кто-то может выиграть огромные деньги с первого же купленного билета. Другим требуются годы, чтобы, наконец, выиграть свои миллионы. К сожалению, лотерея не дает гарантий выигрыша – это нужно понять и принять, или просто не участвовать в розыгрышах.

Думают, что «Столото» просто наживается на участниках, и лотереи не приносят никакой пользы

Есть люди, которые не верят российским лотереям, так как считают, что их никто не проверяет. Якобы то же «Столото» – это просто частная лавочка, которая может продавать какие угодно лотереи без учета интересов участников розыгрышей. Это не имеет отношения к действительности. Да, «Столото» – частная компания. Однако проведение лотерей в нашей стране строго регламентировано и возможно только под государственным контролем. Более того – «Столото» продает государственные лотереи, так как частные лотереи сегодня в России полностью запрещены.

При этом существующий закон «О лотереях» защищает и права участников, и интересы государства. Например, он устанавливает, что в призовой фонд лотереи должно уходить от 50 до 70% средств, полученных от продажи билетов. Это деньги, которые гарантированно будут выплачены победителям розыгрыша. Кроме того, 10% от того, что осталось после формирования призового фонда, по закону перечисляется государству – это так называемые целевые отчисления, которые тратятся на развитие физкультуры и спорта. Таким образом, каждый проданный лотерейный билет приносит пользу не только лотерейным операторам и распространителям, но также государству и обществу.

Поэтому разговоры о том, что лотерейные компании якобы наживаются на доверчивых участниках лотерей, несут в себе много лукавства. Лотерея – честный обмен небольшой суммы, которую мы тратим на билет, на шанс выиграть очень большой приз. А операторы и распространители лотерей обеспечивают возможность такого обмена. При этом государство получает дополнительные средства на финансирование спорта: например, только в первом полугодии 2022 года на эти цели уже перечислили 1,5 млрд рублей от продажи гослотерей под брендом «Столото».

Кто все эти люди? Где искать победителей лотерей

Разоблачительные публикации о лотереях нередко начинаются с вопроса: знаете ли вы лично хотя бы одного лотерейного миллионера? Многие на этот вопрос ответят отрицательно. Из этого легко сделать вывод, что, рассказывая о победителях лотерей, нам просто врут. Ведь если бы люди реально выигрывали, у нас бы появились хотя бы отдаленные знакомые, которым удалось выиграть миллионы. Это абсолютно ошибочное суждение. Тот факт, что ни я, ни мои знакомые не знают лично людей, которым бы удалось выиграть огромные суммы в лотерею, не говорит о том, что таких людей вообще нет.

Судите сами: в России проживает более 146 миллионов человек, при этом, по данным аналитиков «Столото», суммы от 1 млн рублей в российских гослотереях за годы их проведения выиграли не меньше 7 тысяч человек. В масштабах страны это не так уж много. Неудивительно, что далеко не у каждого россиянина есть знакомый победитель лотереи с крупным выигрышем.

Для сравнения можно задать вопрос: знаете ли вы лично хотя бы одного долларового миллионера? Вряд ли многие ответят утвердительно, а ведь по оценке банка Credit Suisse в 2020 году в России было 297 тысяч долларовых миллионеров – в разы больше, чем победителей лотерей, которые выиграли больше 1 млн рублей. Но в существовании этих людей сомневаться не принято.

Давайте посмотрим, в каком регионе России шанс повстречать лотерейного миллионера выше, и где живут самые везучие участники лотерей. Интересно, что в числе победителей с крупнейшими выигрышами есть жители как крупных, так и небольших городов. Так, в топ-5 крупнейших выигрышей в лотереях под брендом «Столото» входят:

– 1 000 000 000 рублей в 1316-м тираже «Русского лото», победитель из Москвы;

– 545 947 491 рубль в 2218-м тираже «Спортлото «4 из 20», победитель из Пермского края;

– 512 261 694 рубля в 3444-м тираже «Спортлото «4 из 20», победитель из Южно-Сахалинска;

– 506 000 000 рублей в 1204-м тираже «Русского лото», победитель из Воронежской области;

– 500 000 500 рублей в 1421-м тираже «Русского лото», победитель из Краснодарского края.

Если же обратиться к списку регионов с наибольшим количеством победителей-миллионеров за первые 6 месяцев 2022 года, то он будет выглядеть так:

• Москва

• Санкт-Петербург

• Республика Татарстан

• Краснодарский край

• Свердловская область

• Красноярский край

Получается, что, если живешь в Москве или Петербурге, вероятность случайно столкнуться на улице с лотерейным миллионером выше, и это логично, ведь там живет больше людей, а значит продается больше лотерейных билетов. Однако и в других регионах России это реально. Если же говорить о самых крупных выигрышах, то Москва и Петербург здесь даже не в лидерах: победители с выигрышами в сотни миллионов рублей есть, например, в Южно-Сахалинске, Воронежской области, Краснодарском крае и других регионах.

Кто проверяет лотереи в России

Хорошо – пусть гуляющие по сети разоблачения не имеют под собой оснований, но как проверяются лотереи, и кто обеспечивает их честность?

Важным фактором честности и прозрачности лотерей в России является государственный контроль. Практика государственной монополии на рынке лотерей существует в большинстве стран мира, и наша страна – не исключение. Как уже упоминалось, частные лотереи в России запрещены. Согласно закону №138-ФЗ «О лотереях», организаторами лотерей могут быть только уполномоченные правительством федеральные органы власти: сейчас это Минфин и Минспорта России. Этот же закон определяет правила проведения розыгрышей и формирования призового фонда, а также все, что связано с организацией лотерей. Однако непосредственным проведением лотерей государство не занимается. Для этого существуют лотерейные операторы. Сегодня их на рынке всего три:

– ООО «Спортивные лотереи»;

– АО «ГСЛ»;

– ООО «Спортлото».

Эти компании выбраны государством по конкурсу и работают под пристальным надзором. Для сравнения, до 2014 года, когда все лотереи перешли под государственный контроль, в России действовали сотни лотерейных операторов. Контролировать лотерейную индустрию было практически невозможно. Многие лотереи проводились с нарушениями, и уровень доверия к ним упал очень низко. При этом и государство оставалось в минусе, так как почти не получало положенных по закону целевых отчислений.

Однако с 2014 года ни одного случая мошенничества со стороны операторов и распространителей гослотерей не было выявлено. Контроль за проведением всех лотерей осуществляет Федеральная налоговая служба. Она следит за формированием призового фонда, выплатой выигрышей победителям, перечислением целевых отчислений и налогов в госбюджет.

Налоговая служба также контролирует распространение лотерей, собирая данные о каждом проданном билете. Кроме того, ФНС и министерства-организаторы лотерей с помощью автоматизированных независимых систем контроля проверяют неизменность базы играющих билетов для каждого тиража. Таким образом, невозможно подделать результат проведения розыгрыша задним числом, в чем тоже нередко пытаются обвинить «Столото».

Почему «Столото» не выгодно обманывать участников

Однако если представить, что несмотря на все существующие процедуры контроля со стороны государства, обман при проведении лотерей все же возможен, неизбежно возникает вопрос: а в чем выгода? Ведь операторы и распространители лотерей зарабатывают на продаже билетов, и им безразличны результаты розыгрыша – свои деньги они уже получили. Искать подставных лиц и разрабатывать хитроумные схемы для фальсификации результатов, чтобы воровать призы у победителей – это безумие, ведь возможная дополнительная прибыль несравнима с риском потерять весь свой бизнес. Гораздо разумнее работать честно, просто увеличивая продажи лотерейных билетов.

Операторы и распространители сегодня в первую очередь заинтересованы в повышении прозрачности и доверия к лотереям, так как это напрямую влияет на то, как продаются билеты. Впрочем, это выгодно и для государства, ведь чем больше куплено билетов, тем больше целевые отчисления на спорт. К слову, и продажи, и отчисления в последние годы растут.

Конечно, не каждого человека, верящего, что все лотереи – обман, можно переубедить рациональными аргументами. Однако если отбросить беспочвенные домыслы, станет очевидно:

• права участников лотерей защищены законом «О лотереях»;

• организатором всех российских лотерей является государство;

• доходы от продажи билетов идут не только в карман операторам и распространителям, но и в качестве целевых отчислений поступают в бюджет РФ и используются для дополнительного финансирования физкультуры и спорта;

• российские государственные лотереи – успешный и социально ответственный бизнес, которому нет смысла обманывать участников, даже если бы была такая возможность.

Из этого, конечно, не следует, что нужно все бросить и бежать за лотерейным билетом. Участвовать в лотереях лучше с холодной головой, помня, что вероятность выиграть по-крупному относительно невелика. Нельзя рассматривать лотерею как способ заработка. Лотерея – это развлечение, которое дает равный шанс на выигрыш каждому, но в конечном итоге большие деньги выигрывают лишь самые везучие, и таких людей не бывает много.