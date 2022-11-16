Приз в 100 млн рублей, больше 20 тысяч участников и никаких профессионалов. Что ждать от нового сезона Ночной хоккейной лиги?

Одно из главных событий Фестиваля в Сочи – гала-матч с участием звезд хоккея. Фото: Ночная хоккейная лига

Зима близко, а это значит, что хоккейный сезон по все стране уже в самом разгаре. Исключением не стала и Ночная хоккейная лига. В уникальном спортивном проекте, которому нет аналогов во всем мире, на протяжении уже двенадцати сезонов открыты двери для каждого любителя. Ключевое слово здесь – любитель. Но для того, чтобы организовать масштабный турнир, нужно быть больше, чем просто профи.

Ночная хоккейная лига – что это?

НХЛ – главная хоккейная организация России для любителей. Лига была создана в декабре 2011 года по инициативе президента страны Владимира Путина и легенд хоккея. Ее основные принципы – популяризация зимнего вида спорта №1 и здорового образа жизни.

В НХЛ свои силы может попробовать и молодежь, и взрослые люди. Для этого руководство лиги разработало 4 совершенно разных дивизиона:

• Любитель 40+. Для спортшкольников (хоккеистов, завязавших с профессиональным спортом сразу после выпуска из детской спортивной школы) и игроков-любителей старше 40 лет. Действующие профи и завершившие свою карьеру игроки не могут принимать участие в турнире

Любитель 50+. Для спортшкольников и игроков-любителей старше 50 лет. Правила по отбору такие же, как и в «Любителе 40+»

• Лига Мечты. Для спортшкольников и игроков-любителей старше 18 лет

• Лига Надежды. Для игроков-любителей старше 18 лет. Это самый массовый дивизион в Ночной хоккейной лиге

Региональные этапы, цифровизация, работа в режиме нон-стоп

По формату Ночную лигу чем-то можно сравнить с КХЛ. Есть тут и регулярка (региональные этапы, победители которых едут на второй этап), и плей-офф (двухнедельный Фестиваль в Сочи). В этом году и дата начала сезона, совпала - 1 сентября. В День знаний-2022 сезон начался не только в КХЛ, но и в тюменской лиге: в дивизионе «Лига Надежды» встречались «Мостострой-11» и «Полиция».

Глобальных отличий между двумя лигами всего два. Первое – ни в одном дивизионе НХЛ нет хоккеистов с профессиональным хоккейным прошлым, соревнуются только любители. Второе – в НХЛ 9 конференций и в 41 (!) раз больше клубов. В прошлом сезоне в региональных этапах участвовал 1151 коллектив со всей России. Отслеживать такой огромный «трафик» - дело трудоемкое. Но у лиги есть свой лайфхак, благодаря которому ситуация не выходит из-под контроля:

– В Лиге принимают участие 75 регионов, в каждом из них – от 1 до 4 дивизионов, – говорит исполнительный директор НХЛ Алексей Патраков. – Внутри каждого региона может быть несколько представителей: по одному на каждый дивизион. Сейчас их более 100. В прошлом году мы создали цифровую управленческую панель, которая позволяет в режиме онлайн отслеживать запуск 178 турниров по всей России. Также нами создана рабочая группа региональных представителей, которая участвует в обсуждении вопросов проведения региональных чемпионатов. Удобно, когда новички-управленцы учатся у более опытных коллег. Если возникают проблемы – всегда можно уточнить.

Теперь мы думаем, как нам цифровизировать процесс заявочной кампании для игроков. Каждый участник хочет прийти после рабочего дня, поиграть и разгрузиться. Мы не хотим утруждать его бумажной волокитой во время заявочной кампании. Но вместе с тем необходимо получать выверенную заявочную документацию. Плюс мы отслеживаем спортивное прошлое игрока, так как это основополагающий процесс для лиги.

Исполнительный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Патраков. Фото: Ночная хоккейная лига

– Работы действительно много. А как у вас проходит межсезонье?

– С сентября по март у нас региональные чемпионаты, в апреле жеребьёвка финального этапа и последние подготовительные работы к старту Фестиваля, который проходит в мае. 16 мая – финальная игра (так было в последних двух сезонах). Потом мы сразу же готовим закрывающие документы и отчет для Президиума НХЛ по итогам сезона. Далее создается Положение и Регламент на новый сезон и согласовывается с соорганизаторами (ФХР и Минспорта). А тут на носу уже очередной сезон и запуск региональных чемпионатов по всей стране. Работа идет нон-стоп.

Создать свой клуб в НХЛ может любой желающий

В лиге предусмотрен строгий регламент. Для того, чтобы в отдельно взятом регионе появилась собственная «регулярка» достаточно заявить две команды. А для отбора на финальный этап в «Лиге Надежды» и «40+» должно быть не меньше 6 команд, в «Лиге Мечты» - 5, а в ветеранской «50+» - 4. И основное правило – минимум 12 игроков на команду.

Ночная хоккейная лига – организация открытая, вступить сюда может абсолютно любой новичок. По словам Патракова, от участников требуются только желание и строгое соблюдение правил:

Как создать свой клуб? Во-первых, вы становитесь руководителем команды. Во-вторых, заходите на сайт Ночной хоккейной лиги и ищете контакт регионального представителя в вашем регионе. В-третьих, сообщаете ему, что у вас есть 12 и более человек без спортивного прошлого. Дальше идет заявочная кампания, на каждого хоккеиста вы подаете документы, оплачиваете индивидуальные и командные взносы, и вас заявляют в чемпионат. Ограничений, кроме отсутствия профи, нет.

– Коньки, лед, экипировка – НХЛ с этим помогает?

– Ночная хоккейная лига – организатор соревнований. Также благодаря сотрудничеству с Минспорта в большинстве регионов нам выделяют бесплатный лед для проведения игр. А тренировками, формой и т.д. занимаются непосредственно руководители клубов и сами игроки.

Легенды отечественного хоккея следят за успехами любителей. А в мае играют против лучших из них

Еще одна фишка Ночной хоккейной лиги – Совет Легенд. Знаменитые в прошлом хоккеисты занимаются ее развитием и следят за успехами клубов. Для любителей вдвойне приятно, когда твою игру оценивают такие люди, как двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев (председатель Совета Легенд), Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Валерий Каменский, Александр Кожевников, Игорь Ларионов и другие члены этой звездной команды.

Состав Совета состоит из 35 великих хоккеистов. Сюда входит и главный тренер сборной России Алексей Жамнов, и действующий обладатель Кубка Гагарина Сергей Федоров. А двухкратный победитель зимних Игр и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов работает на должности генерального директора НХЛ. С 2019 года он делает все, чтобы лига привлекала еще большее количество любителей со всей страны.

В мае, когда в Сочи проходит традиционный Фестиваль Ночной хоккейной лиги, Касатонов и остальные ветераны участвуют в гала-матче в составе команды «Легенды Хоккея». Против них на лед выходят любители, вошедшие в символическую сборную турнира. Часто к «Легендам хоккея» присоединяется и Владимир Путин.

Генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. Фото: Ночная хоккейная лига

«Мы не в суперлигу играем, а приучаем к любительскому хоккею и ЗОЖ»

За 11 лет география Ночной хоккейной лиги разрослась до небывалых масштабов. Ткните на карту России – и вы не найдете практически ни одного региона без хоккеистов-любителей. Лидер по общему числу команд – конференция «Центр»: здесь базируются больше 290 клубов, из них около 106 – московские. Также в тройку входят «Приволжье» (162 клуба) и «Сибирь» (143), а дальше идут остальные участники: «Дальний Восток» (120), «Урал» (116), «Северо-Запад» (112), «Юг и Северный Кавказ» (102).

Год назад НХЛ побила рекорд: в региональных первенствах впервые участвовали 21467 игроков! А самым массовым дивизионом стала «Лига Надежды» - 508 команд. Исполнительный директор лиги уверяет – это не предел, неизведанные локации еще есть:

«В региональных первенствах 2021/22 было задействовано 75 регионов. Это 357 населенных пунктов. Надеемся, что в новом сезоне к нам присоединится еще ряд регионов, работаем над этим. Говорить их названия не буду – боюсь сглазить (смеется).

Понятно, что есть традиционно хоккейные и нехоккейные места. На том же Северном Кавказе клубов не много, они с трудом 15 матчей за сезон (согласно регламенту – прим. ред.) набирают. Но мы не в суперлигу играем, а приучаем к любительскому хоккею и ЗОЖ. Поэтому и даем выступать всем желающим».

Подобная тактика по привлечению уже признана успешной. Можете себе представить, чтобы Кубок Гагарина выиграл клуб из теплых краев? А в Ночной хоккейной лиге такой пример есть. И это отдельная история.

Анапское счастье, битва маскотов, фанатские разборки

Победители региональных этапов отправляются на майский фестиваль в Сочи. Только силы условных южан и клубов из центральной части страны далеко не всегда равны. Чтобы сохранить спортивный принцип, Ночная хоккейная лига делит коллективы из всех дивизионов на две сетки: фавориты сражаются за главный кубок, а команды с меньшим рейтингом борются за малые кубки. Никакой дискриминации нет – в следующем году все чемпионы «утешительных» финалов отправляются в турнир топов. Если отберутся через «регионалку», естественно.

Благодаря этому делению в Ночной хоккейной лиге и рождаются новые герои. Например, анапский «Регион 23». В прошлом году клуб из города, где и льда-то естественного не бывает, сотворил сенсацию: дошел до финала, уничтожил «МБ Рязань» (8:1) и завоевал Малый Кубок «Лиги Надежды». И это анапчане только во второй раз до Сочи добрались!

– «Регион 23» - самый неожиданный чемпион за всю историю НХЛ?

– Пример хороший, но я бы не абсолютизировал, - отвечает Алексей Патраков. - Каждый сезон преподносит свои сюрпризы - в НХЛ всегда все непредсказуемо. Круто, что южане дожили до больших побед. А как в Анапе праздновали! Такое ощущение, что чемпионат мира выиграли, не меньше.

– У «Региона 23» еще и маскот крутой на трибунах был – Песковик. И не только у Анапы есть свой символ. Не планировали как-нибудь устроить битву талисманов, чтобы болельщиков еще больше разогреть?

– Идея интересная, проработаем! Маскотов не так много, но они есть. У НХЛ свой тоже имеется, так что посмотрим, как можно всех вместе интегрировать.

– Вы говорите, что победу «Региона» праздновали всей Анапой. На трибунах тоже было горячо? Или у анапцев есть конкуренты среди фан-движений?

– Наблюдая за финалом в Сочи, я осознал, что лига – это не только хоккей, а целое социальное явление. На трибунах за отцов болеют дети, жены и близкие люди, формируются целые фанатские коллективы. Помимо Анапы, конечно же, есть еще команды, которые и к процессу боления подходят почти профессионально: одевают болельщиков в клубные свитера и используют прочую атрибутику. К примеру, у Рязанской области и Приморского края всегда мощная поддержка на трибунах.

Те самые герои из «Региона 23». Анапцы не могут поверить, что завоевали трофей. Фото: Ночная хоккейная лига

Главный приз НХЛ – 100 миллионов рублей! Это и счастье, и боль для организаторов

Когда сезон Ночной хоккейной лиги добирается до Сочи, повышенный интерес вызывают два события: гала-матч между сборной лиги и легендами отечественного хоккея, а также финальные игры в дивизионе «Любитель 40+». С первым все понятно - на лед выходят и высшие руководители страны, и огромное количество звезд от Фетисова до Ковальчука. Чтобы увидеть гала-матч, на арене «Большой» ежегодно собираются около 8 тысяч болельщиков.

На финал «40+» же идут ради самого уникального приза в мировом любительском хоккее: победитель получает 100 млн рублей на строительство арены в своем регионе! В прошлом году счастливчиком стал клуб «СВ Металл» из Екатеринбурга: уральцы одолели казанский «Итиль», выиграли Кубок Крутова и увезли домой главный лот в любительском хоккее.

– Почему 100 миллионов разыгрывают только в дивизионе «40+»?

– НХЛ изначально зародилась вокруг этого дивизиона, поэтому отдаем ему дань уважения. В философском коде лиги заложено, что наша задача – вовлекать в соревнования взрослых мужчин. Решение о выделении денежных призов в другие дивизионы не принималось. Для нас важно, чтобы главной мотивацией для хоккеистов была сама игра с возможностью поехать на финал в Сочи.

«В Сочи каждый день по 8-9 игр на каждой площадке, с 9 утра до 11 вечера все расписано. И так две недели»

Фестиваль Ночной хоккейной лиги в Сочи – праздник для болельщиков. И сложнейшая работа для организаторов. Чтобы подготовить всю инфраструктуру для гостей и участников турнира, руководители НХЛ и вся команда начинают работу уже в середине осени:

– В Сочи у нас пять льдов, с 9 утра до 11 часов вечера все расписано, ежедневно по 8-9 игр на каждой площадке. И так две недели. Решаем вопросы транспорта, логистики, безопасности, проживания участников, обеспечения спортивных объектов всем необходимым для проведения соревнований. Чтобы все это проработать, готовимся уже с октября-ноября, сразу после старта чемпионатов в регионах.

– За исключением первого финального этапа-2011 (состоялся в Москве – прим.ред.) двухнедельный фестиваль всегда принимает Сочи. Почему?

– Все просто – наследие Олимпиады. Такого количества отелей буквально через дорогу рядом сразу с пятью льдами в России нигде нет. Мы рассматривали и другие варианты, но этот самый удобный с точки зрения организации и инфраструктуры на данный момент. Это уже традиция, и команды с нетерпением ждут майскую поездку в Сочи. В данный момент почти все ледовые объекты располагаются уже на федеральной территории «Сириус».

– Действительно. А из-за рубежа к вам обращались? Просили дать советы по проведению подобного чемпионата?

– Нет, к нам с такими просьбами не обращались. Но насколько нам известно, мы остаемся крупнейшей любительской лигой в мире. В России у нас есть конкуренты в крупных городах, зачастую это коммерческие турниры. Здоровая конкуренция заставляет всех развиваться.

НХЛ – медийная лига: освещаются практически все матчи, комментаторы создают свои команды

Российский спорт захвачен медийными проектами. Футболисты-блогеры выступают (и выигрывают) в Кубке России, бои в поп-ММА собирают огромное количество просмотров. Ночная хоккейная лига не просто не отстает – она уже давно занимается глобальным освещением своего продукта. Во время ковида лига запустила трансляции большинства матчей региональных этапов. А в Сочи все еще масштабней: на каждой встрече есть свой комментатор, некоторые из поединков показывают на «КХЛ ТВ».

– Во время фестиваля мы показываем абсолютно все матчи, все они комментируются, - говорит Патраков. – К нам в Сочи только комментаторов больше 20 человек приезжает. А еще у нас был Кубок Созвездий: космонавты играли, Денис Казанский (бывший комментатор «Матч ТВ) и компания за «Роспрессу» выступали, артисты. Они в соцестях упоминали об НХЛ, раскручивали наш проект. Так что медийные инструменты мы тоже используем.

– Почему в прошлом году Кубка Созвездий не было?

– В прошлом году приехало 3300 участников, количество льда было ограничено. Мы приняли решение пожертвовать Кубком ради регионов. Мы не можем ни физически, ни финансово пока увеличивать количество соревнований, поэтому иногда идем на изменения ради любителя.

Тот самый Песковик, который очень любит быть на стиле. Фото: Ночная хоккейная лига

Уникальные клубы, новый сезон, планы на будущее

«Регулярка» уже стартовала в 50 регионах , другие регионы также ждут своей очереди.

– Отразилась ли на Лиге частичная мобилизация?

– В дивизионах, где играют молодые люди от 18 лет, конечно, есть те, кто был призван. Тем не менее Лига продолжает запускать турниры по всей стране, стараясь давать позитивную повестку, помогать людям снять стресс через спорт.

В связи с тем, что турнир запускается постепенно, на данный момент неизвестно итоговое количество участников 12 сезона. Но, к примеру, представительство дивизиона «Любитель 50+» будет увеличено почти в два раза по сравнению с прошлым сезоном. Пополнения ждут и в других турнирах.

В Тыве продолжит выступать клуб «Медведи», составленный из музыкантов местной филармонии. На лед в разных городах выйдут банкиры, металлурги, аграрии. В Ночной хоккейной лиге ждут и отдельных команд из врачей. Год назад такие коллективы уже были, а лига чествовала их за заслуги во время пандемии. В этом и вся прелесть Ночной хоккейной лиги. За 11 лет существования проект совершил глобальный скачок - в турнире мечтают поучаствовать люди самых разных профессий. Алексей Патраков гордится коллективными достижениями, но заслуги не преувеличивает:

«Сказать «дальше расти некуда» я не могу. Нет предела совершенству. Во-первых, еще не во всех регионах страны играют в Ночной лиге. Во-вторых, важно постоянно совершенствовать внутренние процессы, в том числе используя цифровизацию. Мы внимательно следим за спортивным прошлым участников, работаем над пополнением базы игроков. Плюс время диктует новые вызовы и задачи. Благодаря нашему генеральному партнеру - компании «Норникель» мы можем думать о будущем и дальнейшем развитии».

– А если забыть о должности руководителя и посмотреть на все глазами болельщика?

– Обычно идеи по улучшению качества приходят во время турниров. В том же 2020-м, когда болельщики не могли попасть на стадионы из-за коронавируса, мы усовершенствовали и расширили объем наших трансляций. Зрителям это понравилось, а компания «Триколор» купила у лиги права на показ и запустила прямые эфиры с игр в спутниковом и интернет-форматах. Но для нас также важны живой болельщик и домашняя атмосфера на матчах. Поэтому приглашаю, призываю всех ходить на региональные соревнования!

Владимир Путин обожает хоккей, а его приезд на гала-матч НХЛ – уже традиция. Фото: ТАСС

P.S

«Уходят ли от нас в профессионалы? Честно, я такого не помню. Здесь люди взрослые играют. У всех своя работа есть. Да и Ночная хоккейная лига – совершенно иной уровень. Любители собираются погонять шайбу после тяжелого рабочего дня. И мы делаем все, чтобы подарить им исключительно положительные эмоции», - подытоживает Патраков.

Одним словом, рай для простого человека. Чтобы попасть в Ночную хоккейную лигу, не нужно вечно бегать по кабинетам – во всех организационных вопросах помогут региональные представители. Необходимо только собрать команду, заплатить членский взнос, приобрести форму/инвентарь и любить хоккей. Ради этого лига и существует.