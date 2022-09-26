Мобилизованным россиянам можно будет взять с собой в часть кнопочный телефон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованным россиянам можно будет взять с собой в часть кнопочный телефон. Вот что по этому поводу разъясняется в официальном телеграм-канале «Объясняем.рф»: «Из соображений безопасности, пользоваться на территории воинских частей телефонами с расширенными мультимедийными возможностями (смартфонами) запрещено. Взять с собой в часть можно кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определённое распорядком дня время.

Фото- и видеосъёмка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеру телефона, запрещена».

KP.RU разбирался, что нынче с продажами этих уже полузабытых большинством моделей гаджетов, и как купить кнопочный телефон для мобилизованного.

«НОКИА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ

- Кнопочный телефон для мобилизованного? Да пожалуйста! Старая добрая «Нокиа» - 215 или 225 4G есть, про них чаще всего спрашивают, - продавец ближайшего магазина одной из крупнейших сетей электроники порекомендовал для начала ознакомиться с ассортиментом на сайте. - Если что, есть экспресс-доставка, за пару часов привезут.

Как выяснилось, некоторых лучших кнопочных моделей, которые при этом «моно» (что надежнее в «походных» условиях) , а не «раскладушкой», в конкретном подмосковном магазине осталось по одному-два экземпляра, но в целом подобрать что-то можно, прямо-таки уж ажиотажа нет.

А если смотреть картину в целом… Сайт «Эльдорадо» по запросу «кнопочный телефон» выдал 589 товаров. Сайт «Озона» - 223 таких товара, подходящих под жесткое условие «Доставка сегодня». Цены - в среднем в районе 1,5-3 тысяч рублей, но есть и модели за 700-900 рублей.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ВЫБИРАЕТ «КНОПКУ»

По статистике, кнопочными телефонами до сих пор пользуется где-то четверть россиян. В прошлом, 2021 году, в России было в целом продано более 40 миллионов мобильников. Из них около 30 миллионов — смартфоны, чуть более 10 миллионов — кнопочные. При этом, по данным Mobile Research Group, спрос на них ежегодно сокращается примерно на 10%.

Как рассказывают продавцы, помимо пенсионеров, которым не очень нужна всякая мультимедийность, есть и еще несколько категорий характерных пользователей кнопочных телефонов. Это, например, гастарбайтеры — им нужна самая дешевая и простая звонилка, куда можно вставить русскую симку. Нередко «кнопочники» приобретают для детей: потеряют — не жалко. По той же причине такие телефоны закупают компании для сотрудников «на выезде» - скажем, курьеров или командированных. Кроме того, «кнопки» ценят туристы-походники. Редкий смартфон проживет без подзарядки более двух дней. Самые же простые кнопочные модели спокойно выдерживают от 3 до 5 дней, более продвинутые — неделю и даже две.

«ДЕШЕВЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ» ТОРГОВЛЯ ЗАПАСЛАСЬ ЕЩЕ ВЕСНОЙ

В этом году торговля к росту спроса на «кнопки» уже готовилась. По данным аналитического центра GS Group, с января по март 2022 года в Россию завезли 3,5 миллиона кнопочных телефонов, что на 43% больше в сравнении с импортом за тот же период годом ранее.

В то время как импорт смартфонов за то же время упал на 14% - до 6,8 миллионов штук. Всплеск поставок «кнопок» аналитики объясняли перестраховкой продавцов на фоне того, что творилось у нас в конце февраля-марте: на всякий случай завезли побольше хоть каких- то дешевых телефонов. Те же аналитики рекомендуют не путать импорт с продажами — по факту массового перехода со смартфонов на более простые и дешевые кнопочные телефоны не случилось. Это и ответ на вопрос, не случится ли сейчас их дефицита из-за частичной мобилизации — нераспроданные запасы вроде как есть.

Кнопочный телефон для мобилизованного: что выбрать для «полевых» условий

1. Главный момент — емкость батареи. Лучше брать не меньше 2000-2400 мА*ч. Тогда «кнопочник» может продержаться без подзарядки до двух недель. А если телефон будет большую часть времени лежать в «установленном месте», то и дольше.

Самые дешевые телефоны с емкостью менее 900 мА*ч рассчитаны на 3-5 дней без подзарядки.

2. Надо обратить внимание на разъем, чтобы можно было воспользоваться любым стандартным зарядником.

3. «Моноблок» - надежнее «раскладушки» и «слайдера». Как правило, это самые неубиваемые модели и в них более емкие аккумуляторы.

4. Специально искать 4G эксперты не советуют. В условиях, когда будут доступны лишь разговоры и SMS, эта опция не особо нужна. Аналогично и с повышенной влагостойкостью, ударопрочностью и т. п. В сложных условиях это не особо поможет, а если телефон будет на хранении в специальном месте в части, то не нужно. Лучше брать самую простую, но проверенную временем модель «без выкрутасов».

5. Обязательно надо обратить внимание на комплектацию. Производители не всегда сейчас снабжают телефон зарядником. Это нужно проверить сразу.