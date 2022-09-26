Найден простой способ снизить риск заражения коронавирусом

Ученые провели интересное исследование, в результате которого доказали снижение риска заражения и смерти от коронавирусной инфекции у людей с высоким уровнем омега-3. Результаты исследования просто поражают: у испытуемых с высоким индексом омега-3 в крови риск смерти был на 75% ниже, чем у людей с дефицитом этого важного вещества. Полезная роль омега-3 в целом для здоровья была выявлена и ранее.

При этом ученые говорят, что повысить уровень омега-3 в организме довольно легко. Для этого надо увеличить потребление жирной рыбы, которая богата элементом. Однако мы по большей части едим рыбу в виде искусственно выращенной, которая довольно бедна омега-3 жирами. Самые доступный способ получить готовые омега-3 жирные кислоты из пищевых добавок, содержащих высокие дозировки вещества.

Рассказываем, как восполнить дефицит омега-3, и кому обязательно надо принимать эти добавки.

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