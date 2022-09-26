Поргина пришла в суд как свидетель. Она из группы поддержки Александры Захаровой. Фото: Дмитрий Лифанцев

KP.RU не раз писал, что дочь легендарного режиссера Марка Захарова пытается через суд получить права на спектакли своего отца-режиссера.

Марк Захаров руководил «Ленкомом» 46 лет. За эти годы он поставил десятки спектаклей, многие из которых без преувеличения шедевры. Из-за четырех его спектаклей разгорелся весь сыр-бор: «Шут Балакирев», «Королевские игры», «Женитьба Фигаро», «Поминальная молитва». Александра Марковна хочет доказать, что авторские права на них принадлежат ей, как единственной наследнице, а не театру и уж тем более не продюсеру - некоему Валерию Янкловичу, который финансировал ленкомовские постановки.

26 сентября в Тверском суде прошло очередное заседание. Пока стороны ожидали начала процесса, в коридоре жужжали знакомые лица. Из известных – актриса Александра Захарова, журналист Андрей Караулов (он не уехал из страны, как написали некоторые Telegram-каналы) и вдова Николая Караченцова – актриса Людмила Поргина. Людмила Андреевна вслух вспоминала, как хорошо было в «Ленкоме» когда-то.

«Раньше у нас была малая сцена, был балетный зал, музыкальный зал. А сейчас - одни химчистки и прачечные, и еще ресторан. Всё отнял. Хоть бы малую сцену вернул (видимо, речь шла о Варшавере – директоре театра – Ред.). Нет, ему надо завоевать весь театр. Даже представить не могу, что Варшавер любит Сашу (Захарову), любит театр, любит спектакли Марка Анатольевича».

Поргина пришла в суд как свидетель. Она из группы поддержки Александры Захаровой.

«Саша, тебя обкрадывали всё эти годы», - настраивал Караулов, он выступал в роли общественного защитника Александры Марковны, которая молча кивала головой.

Процесс театральный, в нем принимают участие эксцентричные, порой странные люди. Как говорил Олег Табаков: театр - веселенькое дело.

Людмилу Поргину выставили за дверь суда Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Не смейте печатать моё изображение, я вас засужу, - вдруг как из подворотни налетела на меня какая-то женщина 50+.

На мой вопрос: зачем мне её снимать и вообще кто она такая, злая женщина сообщила, что она «профессиональный юрист» Александры Захаровой. С такими защитниками и врагов не надо. О том, что Людмила Поргина выступит свидетелем, адвокат Захаровой ходатайствовала, когда заседание уже началось:

- Людмила Поргина - заслуженная артистка России, вдова Николая Караченцова. Она - подруга Марка Захарова, единственная, кто с ним был в дружеских отношениях долгие годы...

- Это понятно, но почему ваш свидетель находится в зале суда? – изумился судья и отправил Поргину за дверь за грубое нарушение процедуры: свидетель не может быть одновременно слушателем на процессе, странно, что этого не знала «профессиональный юрист».

- Да и вообще, что может прояснить ваша Оргина? Или Моргина? – судья, похоже, впервые слышал фамилию заслуженной артистки.

- Поргина...

– Ну хорошо: пуская Поргина. Кто она такая? Она работает в театре?..

Оказалось, что работает и уже полвека. Но об этом мало кто знает.

Следом за Поргиной за дверь был отправлен «независимый специалист по авторскому праву, доцент частного университета имени Грибоедова», некто Витко. Его тоже пригласили адвокаты Захаровой.

- Я бы послушал специалистов из Российского Авторского Общества, а не из частного университета, - сказал судья. На что Андрей Караулов сообщил, что это почти невозможно: специалисты из РАО слишком дорого стоят – «полмиллиона выкатили».

На прошлом заседании речь шла о загадочных паспортах на спектакли Марка Захарова. Судья попросил их принести, надеясь, что в паспортах есть ответ на многие вопросы.

Паспорта принесли. Выяснилось, что это сугубо технический документ, как собирались декорации, даже есть несколько слов о сварщиках. Но ни слова о том, как и у кого возникли авторские права на спектакли.

У театра есть трудовой договор Марка Захарова. Но трудовой договор и авторские права - разные вещи. Александра Марковна говорит, что с тех пор, как ее отец стал худруком «Ленкома» ( с 1987 года, до этого он был главным режиссёром), он отвечал за генеральную линию. Спектакли, мог ставить, а мог и не ставить - как хотел, то была его добрая воля, а не обязанность. Поэтому на спектакли должен быть отдельный договор с разъяснениями относительно авторских прав и выплат, как и возможности запрета проката. Жаль, что в суд до сих пор не пришел директор театра Марк Варшавер. Он точно знает, на каких (финансовых) условиях заключались договоры с Захаровым. Документы, подтверждающие права «Ленкома» или, наоборот, права Марка Захарова на спектакли ни одна из сторон не предъявила.

- К сожалению, после смерти Марка Захарова многие документы утрачены, - сообщила адвокат Александры Захаровой. Кем утрачены и когда? Марк Захаров умер всего три года назад. - Где договоры, по которым ему за постановку спектаклей выплатили гонорар? Но дело, конечно, не в деньгах… Александра Марковна - правообладатель интеллектуальной собственности своего отца. Она хочет получить отчёт о том, как театр использует ее права.

На этом заседании, Александра Захарова никакого отчета не получила. Посмотрим, получит ли его через неделю.