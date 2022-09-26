Убийство на пароме: Украина уничтожила мирных жителей ударом «Хаймарсов» в Херсоне

Удар с украинской стороны унес еще две жизни на пристани паромной переправы на набережной в районе Херсонводоканала. Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

В воскресенье в Херсоне в полшестого утра от удара ракетой РСЗО Хаймарс погибли два человека в отеле Play, в понедельник в шесть часов вечера точечный удар с украинской стороны унес еще две жизни на пристани паромной переправы на набережной в районе Херсонводоканала.

Впрочем, удара все-таки было два – и они заложили уши всех окрестных жителей, но при том не заставили их быстрее покинуть окрестности участка, где произошла трагедия. Наоборот – граждане, находившиеся в одной – двух сотнях метрах от трагедии, активно делились информацией о происшествии по телефонам.

Очень оперативно прибыли машины скорой помощи. И врач, которая решительно прошла к телу, которое лежало недвижимо на краю парома, констатировала смерть явно немолодого мужчины.

Кто-то из свидетелей крикнул: «Там еще один лежит!».

Две фуры, стоявшие на понтоне, похоже, в момент ракетного удара были без водителей.

В летнем кафе, что в полусотне метрах от точки прилета, две официантки матерясь, складывали пластиковые стулья в горки. Одна из них, ни к кому не обращаясь, восклицала: «Да когда наконец уберут эту переправу отсюда! В третий раз за 10 дней уже прилетает!».

А переправа эта, в отличии от бесплатного парома в районе разбитого теми же Хаймарсами Антоновского моста через Днепр, возит машины всех калибров на левый берег Днепра за немалые деньги, и в картах Гугл значится как «переправа Херсон».