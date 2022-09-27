«Держите за нас кулачки. Мы скоро вернемся с победой!» Многие мобилизованные уже отправились из военкоматов по центрам подготовки. Впереди экипировка и обучение. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прямая линия «Комсомольской правды» с вашими вопросами о частичной мобилизации в России была запущена 25 сентября. Военный обозреватель, полковник Виктор Баранец отвечает на самые важные и распространенные вопросы, проясняя ситуацию и сообщая самые свежие новости и факты на 27 сентября 2022 года.

Итак, приступим.

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ: СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА 27 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА:

? «Вопрос по контрактникам, которые были в зоне спецоперации до мобилизации. В указе президента говорится, что они остаются там до окончания мобилизации. Это до окончания спецоперации или есть какой-то срок окончания мобилизации? Можно уехать домой после окончания контракта?»

Ксения.

В Указе президента нет слов о том, что контрактники «остаются в зоне СВО». Там ясно написано: «заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации». Решение об окончании периода частичной мобилизации тоже принимает Президент России.

? «Мы с сыном уже 15 лет живем в Германии. У нас вид на жительство, но гражданство России. Сыну в российском паспорте поставили печать: «Военнообязанный». Почему? Он сейчас в отпуске в России, могут ли быть проблемы с выездом?»

Ирина.

Что на этот счет говорят наш Генштаб и закон? «Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации». Но в вашей ситуации все равно могут возникнуть вопросы.

Вы пишете, что сын не стоит на учете в военкомате, а в паспорте есть отметка «военнообязанный». Это специальная печать, которая говорит, что гражданин все же состоит на мобилизационном учете. Во избежание недоразумений и неприятностей при выезде из России лучше все же заранее обратиться в военкомат и все объяснить. Возможно, его просто снимут с воинского учета, учитывая долгое и постоянное проживание за границей. А вот почему он не снялся с учета при выезде за рубеж, придется объяснять.

? «Здравствуйте. Вчера принесли повестку сыну, завтра утром в военкомат. У него военно-учетная специальность - 917 - музыкант военных оркестров. В стрельбах не участвовал - только репетиции, подготовка к параду 9 Мая, участие в разных мероприятиях.

Везде пишут, что мобилизуют только военнообязанных с подходящей специальностью. Зачем на фронте понадобился музыкант? Буду благодарна, если поможете советом хотя бы».

Марина К.

Не исключено, что это может быть одна из тех ошибок, которые периодически всплывают на старте мобилизации. С другой стороны, нельзя исключать, что человека с музыкальной военно-учетной специальностью на фронт сразу бросать не будут. Если вообще бросят. Его месяц-другой будут учить обращаться с оружием в воинской части, в учебном центре, на полигоне. Ну а затем он очень сможет пригодиться в армейских тылах, где придется охранять склады или базы, вылавливать диверсантов.

? «Мужу 47 лет, получил повестку. 23.09 явился в военкомат, на следующий день вернули домой. Еще через два дня позвали забрать военный билет. Пришел - сказали «с вещами в 13.00». Что это? Он отслужил рядовым в ВДВ, 1993 - 1995 гг., в боевых действиях не участвовал».

Татьяна.

Система призыва мобилизантов не всегда идеальна. Даже в обращении с бывшим представителем Стрегического резерва Верховного главнокомандующего, пусть он даже пока в боевых действиях и не участвовал. Впрочем, отношение военкоматчиков не только к представителям армейской элиты, ко всем, кого мобилизуют, должно быть в высшей степени корректным и человеческим. Что касается возраста, то этот вопрос мы переправим в Министерство обороны.

? «День добрый, у меня нестандартный вопрос:

8.09 закончился контракт, и я вернулся из зоны спецоперации. В воинской части сильно затянули с исключением из списков, а 21.09 пришел приказ о мобилизации. Теперь я не могу уволиться.

Дело в том, что я готов пойти еще раз по мобилизации, но только не от той части, в которой я нахожусь сейчас. А меня не увольняют, чтобы я заключил другой контракт».

Денис.

Давайте рассудим так. Вы - участник СВО. Как говорится, свое отбарабанили и пороха нюхнули.

И тем более что ваш контракт закончился 8 сентября. Но начальство в части тянуло резину. Ну как же теперь отпускать матерого фронтовика?!

За такое ретивые начальники могут и «по башке получить». Но и у вас есть свой «каприз» - вы не хотите идти на новый контракт с «этой частью» (тут, видимо, есть особые причины). Но и не увиливаете от мобилизации, что очень похвально. А вот с какой именно частью заключать новый контракт, это ваше право. Удачи!

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» ПО ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ С ОТВЕТАМИ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА

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