Геннадий Онищенко ответит на вопросы в прямом эфире Радио "Комсомольская правда"

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко сделал прививку от гриппа в прямом эфире, в студии радиостанции `Комсомольская правда`. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 27 сентября, в прямом эфире радио “Комсомольская правда” заместитель президента Российской Академии образования, доктор медицинский наук, председатель Землячества донбассовцев в Москве, Герой Труда ДНР Геннадий Григорьевич Онищенко ответит на вопросы слушателей и журналистов. Главные темы обсуждения - стрельба в школе №88 в Ижевске и как предотвратить подобные случаи, а также новые волны коронавируса в России и как защититься от вируса.

Прямой эфир состоится с 15.00 до 16.00 по московскому времени 27 сентября 2022 года.

Напомним, 26 сентября 2022 года в Ижевске бывший ученик школы №88 открыл стрельбу в здании. Погибли 17 человек, 11 из которых дети, еще 23 оказались ранены. Журналисты “Комсомольской правды” восстановили хронологию событий трагедии в Ижевске. Сегодня в эфире радио “КП” можно будет услышать мнение академика РАН по этому вопросу.

Коронавирус и по сей день остается актуальной темой обсуждений. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует скорый выход из пандемии. Однако в России продолжает расти заболеваемость в некоторых субъектах. Новый рекорд превысил отметку в 59 тысяч случаев в сутки по данным на 16 сентября 2022 года. Параллельно с COVID-19 страна переживает волны заболевания осенним гриппом и ОРЗ. Ранее журналисты “Комсомольской правды” поговорили с врачами и получили актуальные сведения по ковид на сегодняшний день. Экспертное мнение академика РАН по новым волнам коронавируса в России прозвучит в эфире радио "КП".