Голосование проходило на протяжении пяти дней. Фото: Александр Река/ТАСС

Референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганских народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях завершились во вторник, 27 сентября 2022 года. Участки закрылись в 16:00 по мск времени.

Голосование проходило на протяжении пяти дней, при этом эксперты, члены ЦИК и руководители регионов отмечали высокую явку. В ходе референдумов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ порог в 50% преодолели с большим запасом, на основании чего мероприятие уже сейчас можно считать состоявшимся.

Какими будут результаты референдумов о присоединении к России в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях-2022

Теперь началась едва ли не наиболее ответственная часть - подсчет голосов. Самую свежую информацию о подведении итогов референдума можно узнать из прямой онлайн-трансляции на сайте KP.RU. Результаты голосования, оценки чиновников и экспертов здесь публикуются в режиме реального времени.

В 16:11 по московскому времени появились первые результаты голосований на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье:

• в Запорожской области за - 98,19% (данные с 18% голосов)

• в ДНР за - 97,91% (данные с 14% голосов)

• в ЛНР за - 97,82% (данные с 13% голосов)

• в Херсонской области за - 96,97% (данные с 14% голосов)