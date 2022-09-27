Референдум завершен, начинается подсчет голосов. Фото: REUTERS

Явка на референдумах-2022 о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях превысила даже самые смелые прогнозы.

ПРОГНОЗЫ ИТОГОВ РЕФЕРЕНДУМОВ-2022

Накануне старта голосования предварительные опросы давали такой результат референдумов:

Данные ИНСОМАР накануне старта голосования:

ДНР: явка – 80%, за – 91%;

ЛНР: явка – 83%, за – 90%;

Запорожская область: явка – 72%, за – 80%;

Херсонская область: явка – 65%, за – 80%.

ЯВКА НА РЕФЕРЕНДУМАХ В ДНР, ЛНР, ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЯХ

Уже после закрытия участков стало ясно: на некоторых из них пришли 99 процентов избирателей, а в целом, например, по ЛНР проголосовали почти 95 процентов населения.

И такое расхождение в цифрах - это не ошибка. Украинский режим непрестанно пытался запугать людей - и в сообщениях на телефон, и в заявлениях политиков. А когда лишь за то, что ты хочешь проголосовать о будущем своей земли, тебе угрожают смертью, не многие отважатся даже по телефону прямо заявить свою позицию.

Хотя, как говорят аналитики, этими угрозами киевский режим сделал себе только хуже - просто разозлил жителей этих регионов. Многие (особенно это касается Запорожской и Херсонской областей) признавались, что в первое время даже сомневались, как ответить на вопрос референдума, но, увидев агрессию Киева, приняли решение быть с Россией.

Благодаря такой высокой явке референдумы были признаны состоявшимися на второй-третий день из пяти. Активность жителей отметили и международные наблюдатели.

ИТОГИ РЕФЕРЕНДУМОВ В ДНР, ЛНР, ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЯХ

Пока избиркомы считают бюллетени, выводы можно делать по экзит-поллам и настроениям жителей.

Первые говорят, что все четыре региона высказались однозначно «за»:

ДНР – 97%;

ЛНР – 97%;

Запорожская область – 95%;

Херсонская область – 89%.

Судя по тысячам видео в интернете, которые появляются с участков, экзит-полы правы:

- Мы долго этого ждали, мы долго к этому шли, аж целых 8 лет, - говорит мать шестерых парней из Стаханова.

- Мне уже 92 года, я при СССР жил дольше, чем при «самостийной» Украине. И вижу, что «самостийную» Украину за 32 года разворовали всю. Только с Россией навсегда! - заявил 92-летний житель Новой Каховки.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

Эти референдумы прошли под чутким надзором международных наблюдателей. Они в своих высказываниях не скрывали, кто на самом деле нарушал законы и как шло голосование:

Томас Рёпер, Германия: «Нарушения, которые я видел касаются только угроз со стороны Украины, были попытки нападения на нас, мы видели обстрел. На самом голосовании я не видел нарушений: урны были запечатаны, кабины — на месте».

Жозе Матемулане, Мозамбик: «Никаких нарушений я не зафиксировал, все условия были соблюдены и созданы. Итоги референдума легитимны, сомневаться никто не имеет права».

Горан Шимпрага, Сербия: «Я только могу присоединиться к словам своих коллег, несмотря на сложную ситуацию во время специальной военной операции, условиях были созданы. Мы были удивлены, что народ шел с песнями и плясками»

ЧТО ДАЛЬШЕ

Главы всех четырех регионов уже отправились в Москву, чтобы уже тут обратиться к Владимиру Путину с просьбой о принятии в состав России. И если никаких сбоев не будет, то Россия получит четыре новых региона.

А они в ответ - возможность говорить на родном языке и не считаться при этом людьми второго сорта, гарантии безопасности будущего, и уже сейчас - восстановление мирной жизни