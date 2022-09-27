Предварительные итоги референдума о присоединении к России в ДНР:

В ДНР завершился референдум о вхождении в состав России Фото: REUTERS

В Донецкой народной республике завершился референдум о вхождении в состав России. Голосование продолжалось в течение пяти дней – оно стартовало 23 сентября 2022. Сайт KP.RU публикует первые предварительные результаты референдума в ДНР.

Предварительные итоги референдума о присоединении к России в Донецкой народной республике согласно данным с избирательных участков.

По результатам обработки 14% протоколов присоединение Донецкой народной республики к России поддержали 97,91% избирателей.

Как сообщал сайт KP.RU, еще в конце прошлой неделе явка на референдуме о вхождении ДНР в состав России превысила 75%. Согласно международным нормам, референдум может считаться состоявшимся, если на нем проголосовали более 50% избирателей.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение ДНР в состав РФ в случае принятия положительного решения по итогам референдума.

Напомним, наблюдателей из Германии и Венесуэлы поразила высокая явка на референдумах в Донбассе. По их словам, количество голосующих в ДНР оказалось даже выше ожиданий представителей участковой комиссии.