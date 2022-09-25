Референдумы в ДНР и ЛНР о вхождении в состав России признаны состоявшимися Фото: REUTERS

Явка на референдумах о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народной республиках составила более 50%, что позволяет признать их состоявшимися.

Как рассказал на брифинге председатель Центрального избирательного комитета ДНР Владимир Высоцкий, в республике проголосовали 77,12% избирателей. В ЛНР явка составила 76,09%, сообщила глава ЦИК республики Елена Кравченко. Согласно международным нормам, референдум может считаться состоявшимся, если на нем проголосовали более 50% избирателей.

Тем временем в Запорожской области явка по итогам трех дней референдума составила 51,55%, рассказала журналистам председатель ЦИК региона Галина Катющенко. Что касается Херсонской области, то там на данный момент проголосовали 49,91% избирателей, сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

Как писал сайт KP.RU, референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование будет проходить в течение пяти дней – до 27 сентября.