Наблюдателей из Германии и Венесуэлы поразила высокая явка на референдумах в Донбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

Показатели явки на референдумах о вхождении в состав России в республиках Донбасса очень высокая, считают наблюдатели из Германии и Венесуэлы, несколько дней следящие за голосованием.

Так, член правления некоммерческой организации «Социальный проект» Ханлисберт Веласко отметила, что количество голосующих в Донецкой народной республике оказалось выше ожиданий представителей участковой комиссии референдума. Кроме того, наблюдатель из Венесуэлы была впечатлена мотивированностью людей и их желанием отдать свой голос, передает «Донецкое агентство новостей».

«На многих избирательных участках мы видели, что люди приходят туда не просто положить бюллетень. Они фотографируются там семьей, общаются и не спешат уходить. Это позволяет нам понимать, насколько это историческое решение», – сказал Веласко.

В свою очередь наблюдатель из Германии Патрик Вааб отметил высокую явку в Луганске, несмотря на дождливую погоду. Наблюдатель рассказал об аналогичной ситуации в Мариуполе, где «практически на всех участках было оживленно и были очереди».

Напомним, референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование будет проходить в течение пяти дней – до 27 сентября.