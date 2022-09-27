Причиной смерти Бориса Моисеева стал третий инсульт Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. О смерти певца сообщил его директор Сергей Горох.

Причина смерти Бориса Моисеева - инсульт

Перед смертью Борис Моисеев пережил третий инсульт.

Борис Моисеев умер, брошенный всеми. Судя по всему, тело обнаружила домработница. "Это произошло в два часа дня в его собственной квартире", - неуверенно пояснил арт-директор вокалиста Сергей Горох.

Как передает 5-tv.ru, о смерти Моисеева молчали три часа. О дате похорон пока не сообщается.

Борис Моисеев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Годы одиночества

Иосиф Пригожин назвал Моисеева деликатным и добрым человеком. "Он очень положительный, порядочный. С ним всегда было весело... Светлая память. Столько на его плечи легло... Эти мучения, этот инсульт оставил свой отпечаток на том, что с ним происходило", - цитирует мужа Валерии RT.

О смерти певца сообщил его директор Сергей Горох. Фото: Архив "ЭГ"

Моисеев жил затворником. За ним ухаживала няня. Окна в его апартаментах в Москве почти всегда были плотно задернуты шторами. Но отшельником артист стал не по собственной воле. "У него есть няня, которая за ним ухаживает. И все", - говорила соседка.

Артист нуждался в постоянной поддержке врачей. Напомним, зимой 2010 года Борис перенес первый инсульт. Врачи сделали все возможное, чтобы улучшить состояние артиста, однако в конце декабря было принято решение о введении певца в состояние комы и подключении к искусственной вентиляции легких. Тогда вокалист смог выкарабкаться и даже вернулся на сцену. Но в 2015 году Моисеева вновь хватил удар. Третий инсульт случился недавно. О нем молчали в окружении звезды. Недуг его добил.

Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ