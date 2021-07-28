Вскрылась шокирующая правда о тяжелой болезни Бориса Моисеева

Борис Моисеев серьезно болен. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

Борис Моисеев давно тяжело болеет. Эпатажный артист дважды перенес инсульт. С 2015 года он прекратил выступления и крайне редко появляется на публике, ведя затворнический образ жизни. Певец коротает дни и ночи в своей московской квартире. В окружении звезды говорят, что "дитя порока" стесняется своего вида. А еще вскрылась шокирующая правда о том, что любимец публики подорвал свое здоровье многочисленными пластическими операциями.

Тяжелобольной Борис Моисеев в настоящее время ведет образ жизни заслуженного пенсионера России. Каждый день в его роскошную квартиру приходит домработница. "У него квартира большая, до болезни он переоборудовал ее в одну комнату, как студию. Площадь порядка 115 кв. м. Помощница готовит ему завтрак, обед и какое-то вечернее блюдо. Готовит и на следующий день. Боря сам решает, что ему есть", - рассказал kp.ru помощник звезды Сергей Горох.

По его словам, Борису сложно соблюдать диету - вокалист всегда любил поесть и был мужчиной в теле. Чтобы поддерживать себя в форме, Моисеев делал пластические операции, в том числе круговую подтяжку лица, уколы ботокса. Кроме того, ему отсасывали жир с живота и не только. Вокалист шутил, мол, перед каждой пластической операцией прощаюсь с друзьями.

Хирургические вмешательства действительно не проходят бесследно. Как поговаривают знающие люди, инсульты у знаменитости как раз могли случиться из-за частых пластических операций.

"Я шила костюм для Бориса. Он приглашал меня к себе домой в квартиру на Садовом кольце... В тот период, чтобы выглядеть наилучшим образом, Борис прибегнул к пластической хирургии, сделал фигуру стройнее, и костюм несколько раз пришлось перешивать. Помню, что все окружение Бориса беспокоилось за это его решение. Подобное вмешательство в организм и могло привести к болезни", - приводит сайт kp.ru слова дизайнера.

В свою очередь, режиссер Анатолий Демидов уверен, что здоровье Бориса подорвало неправильное питание. "Целый день мог не есть. А потом дать себе волю. Приезжает в Кремлевский Дворец, большой компанией идем в буфет. Боря берет десять сосисок с хлебом и пять творожных булочек. «Я не наелся. Еще возьму». Отговорить его было невозможно. И он взял еще 10 сосисок и тоже их съел!", - разоткровенничался мужчина.

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