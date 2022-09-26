Иосиф Пригожин столкнулся с частичной мобилизацией, объявленной в России. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Иосиф Пригожин столкнулся с частичной мобилизацией, объявленной в России. Продюсер рассказал об этом лично. Муж певицы Валерии заявил, что повестку в военкомат получил его зять.

Совсем недавно Иосиф Пригожин впервые стал дедушкой. Его дочь Даная родила сына, которого назвали Даниэль. Муж певицы Валерии на седьмом небе от счастья из-за малыша. В хороших отношениях продюсер и с зятем Евгением Ткаченко.

Совсем недавно Иосиф Пригожин впервые стал дедушкой. Фото: социальные сети

А недавно 53-летний Пригожин сообщил, что супруг дочери получил повестку в военкомат. Продюсер не уточнил, имеет ли Ткаченко требуемый боевой опыт, но напомнил, что молодые люди только месяц назад впервые стали родителями.

"Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что", - поделился своими переживаниями Иосиф в эфире шоу "Звезды сошлись" на канале НТВ.

Напомним, дочь Пригожина вышла замуж весной 2022 года. Даная хотела устроить пышную свадьбу, но вынуждена была ограничиться скромной церемонией. Сейчас женщина сидит в декрете, а семью содержит ее супруг. Продюсер финансово не помогает наследнице.

Ранее Даная признавалась, что ни Пригожин, ни Валерия на выписку в роддом не приехали. Она выразила особую благодарность своему мужу, который присутствовал на родах и очень ее поддерживал. "Муж был на родах, это его было решение, я поначалу была против. Но, как оказалось позже, зря. Его поддержка чувствовалась, и все прошло намного легче", - отмечала звездная наследница.