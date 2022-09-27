Мишустин рассказал, что получат компании, которые перейдут на российское ПО

Правительство России планирует сотрудничать с использующими отечественное ПО компаниями. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство будет заключать соглашения с компаниями, которые внедряют у себя отечественные разработки в сфере программного обеспечения. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по импортозамещению программного обеспечения в отраслях.

- Это распространяется также на организации, которые планируют развивать IT-решения за счет собственных средств, - сказал Мишустин, заметив, что этим занимаются крупные системно значимые компании.

Премьер рассказал, что правительство готово компенсировать заказчикам до 80% расходов, необходимых на доработку российского ПО под их потребности. При этом покупатель должен будет полностью отказаться от иностранного софта. Софинансировать внедрение отечественного ПО планируется, если компания понесла расходы, закупив ранее зарубежные продукты.

- Важно своевременно реализовать все планы, ваша ответственность здесь неоспорима. Я рассчитываю, что вы справитесь с поставленными задачами и подтвердите, что на вас можно положиться, - обратился премьер к участникам совещания, среди которых были не только члены правительства, но и руководители нескольких десятков российских компаний.

Мишустин отметил, что отечественные разработки в сфере ПО должны стать доступны большему числу компаний.

- Необходимо создавать современные и конкурентоспособные продукты. И для того, чтобы такая работа над ними продолжалась, специалисты аккредитованных компаний в сфере информационных технологий освобождены от частичной мобилизации, что дает возможность предприятию сосредоточиться на выпуске новых важных продуктов, востребованных в разных сферах экономики, - сказал Мишустин.

Напомним, ранее президент поручил правительству обеспечить технологическую независимость страны от иностранного ПО. В итоге кабмин заявил, что расширит список компаний, обязанных перейти на российский софт. Как посчитали в правительстве, иностранное ПО ежегодно обходится российским компаниям в 200 млрд.руб. Это при том, что 80% иностранного софта уже имеет отечественные аналоги. Правительство призвало компании быстрее переходить на российское ПО. Как ранее замечал Михаил Мишустин, «переждать не получится».