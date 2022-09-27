Звёзды на модном показе: Дерзкое декольте Лопыревой и Рудова в образе школьницы

Виктория Лопырева приехала поддержать свою подругу дизайнера Викторию Десятникову. Фото: Личный архив

В пижамах, украшенных принтами с русскими сказочными героями, в соцсетях не раз засветились Стас Михайлов, Филипп Киркоров, скандальный блогер Моргенштерн и другие герои светских хроник.

И в новой осенней коллекции дизайнера Виктории Десятниковой фигурируют главные персонажи русских сказок: Леший, Горыныч, Баба Яга.

Алёна Водонаева Фото: Личный архив

- Мы в этом плане первопроходцы, создаем официальный мерч фольклорных персонажей и сумели их интегрировать в современную жизнь так, что это выглядит по-настоящему стильно, - рассказывает репортёрам дизайнер Виктория Десятникова.

Дефиле нового лукбука Десятниковой прошло на открытии бутика BY STREETCOUTURE, куда съехались многие знаменитости: Виктория Лопырева, Алёна Водонаева, Вадим Галыгин, дизайнер Анастасия Задорина, шеф-повар Константин Ивлев.

Конечно же, особое внимание репортёров было приковано к «Мисс Россия» Виктории Лопыревой. Последние годы блондинка жила с мужем бизнесменом Игорем Булатовым и сыном Марком -Лионелем в Дубае.

Однако недавно Виктория вернулась в Москву и активно стала появляться на светских раутах. Иногда даже с мужем, тем самым опровергая слухи об их разводе, которые то и дело курсируют в прессе.

Конечно же, особое внимание репортёров было приковано к «Мисс Россия» Виктории Лопыревой. Фото: Личный архив

На сейчас раз «акулы пера» обсуждали смелый наряд светской львицы: черный сексапильный корсет обнажил пышные формы блондинки.

Многие удивляются, мол, как после родов Лопыревой удалось сохранить стройную фигуру. Впрочем, модель уверяет, что не соблюдает никаких диет.

Константин Ивлев Фото: Личный архив

- Я не сижу на диете ,так как не верю в них после моих долгих скитаний в мире здорового питания, посещения всевозможных spa и чтения различной литературы на эту тему, - делится Лопырева. - Тогда я похудела на 10 килограммов методом проб и ошибок. Теперь то я знаю, что не ЗОЖ, а СОЖ - той есть свой собственный образ жизни, рулит ситуацией. В мой рацион входит авокадо, термически обработанные овощи, включая брокколи, сельдерей, пастернак, тыкву, а на десерт печёное яблоко,например, с тарталеткой из бездрожжевого теста.