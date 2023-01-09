«Пахнет гнилым мясом»: расцвел самый вонючий цветок мира, тысячи человек стоят в очередях к нему

В ботаническом саду австралийской Аделаиды — столпотоворение посетителей. Как пишет «Дейли Мейл», причиной очередей стало цветение «трупного цветка», называемого по-научному «аморфофаллус титанический». Фото: Shutterstock

В ботаническом саду австралийской Аделаиды — столпотоворение посетителей. Как пишет «Дейли Мейл», причиной очередей стало цветение «трупного цветка», называемого по-научному «аморфофаллус титанический».

Тысячи посетителей буквально с боем прибиваются в сад, ведь у них есть только два дня, чтобы «насладиться» уникальным явлением - цветением аморфофаллуса, который источает запах гнилого мяса. Если не успеть «прикоснуться к прекрасному» в сейчас, то придется ждать как минимум еще три года, прежде чем гигант раскроет свой «бутон» и еще раз порадует ароматом гостей.

Само растение, действительно, напоминает громадный цветок с точащим пестиком посередине, причем в высоту он может достигать трех метров. Под землей гиганта питает крупный клубень, который весит иногда более 100 килограммов. Вырастить такое чудо природы весьма непросто, ведь от момента посадки до цветения проходит около 10 лет.

Аромат гнилого мяса или трупный запах растение источает не просто так, а для того, чтобы привлечь насекомых, которые питаются падалью, например, мух или жуков, которые должны опылить аморфофаллус и помочь ему с размножением. Самая сильная вонь источается растением в первые сутки после раскрытия «бутона», а потом постепенно «стихает».

Впрочем, помимо неприятного аромата многие посетители ботанического сада отмечают прекрасный внешний вид цветка, который в обычное время скрыт от глаз. Некоторые зрители сначала даже не верят в то, что эта «конструкция» является настоящим растением, принимая его за рукотворную модель.

В природе аморфофаллус титанический считается вымирающим видом, ведь, как полагают биологи, в естественной среде обитания на острове Суматра осталось не более тысячи экземпляров. В ботанических садах «трупный цветок» пока не очень распространен, хотя в последнее время он все чаще встречается в крупных оранжереях.