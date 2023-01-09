Филипп Киркоров показал новое лицо после пластики

Поп-король похвастался результатами хирургического вмешательства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весь прошлый год Филипп Киркоров разъезжал по стране и ближайшему зарубежью с юбилейным туром "FK 55", шокируя публику эксцентричными нарядами и громкими скандалами, а к новогодним праздникам, видимо, подустал и решил заняться собой.

- Самое яркое, что произошло со мной за последнее время, - моя неземная красота, - хвастался недавно артист на очередной светской тусовке. - У каждого свой диетолог, психолог, а у меня свой пластический хирург. Он всегда со мной, он мой бог, он моя молодость и вечная красота.

И результаты этой плодотворной дружбы теперь могут лицезреть все поклонники (да и критики) поп-короля: подруга певца и светская львица Виктория Шелягова показала в своих соцсетях, как выглядит Филипп Бедросович после визита к пластическому хирургу. Судя по всему, специалист хорошенько поработал над лицом артиста: Киркоров стал заметно моложе и подтянутее, а заодно обновил бородку и брови. И это точно не фильтры.

Филипп Киркоров показал новое лицо.

- Поздравляем доктора с блестящим результатом, - подтвердила хирургическое вмешательство приятельница звезды, журналистка Алена Жигалова.

Однако, далеко не всем пользователям соцсетей новый образ Киркорова пришелся по вкусу. Так, искушенные пластикой звезд меломаны тут же разглядели сходство Филиппа с другим артистом.

- Узнаем почерк! Что Киркоров, что Стас Михайлов - теперь все на одно лицо, - пишут комментаторы, с грустью констатируя, что поп-король растерял свою индивидуальность.