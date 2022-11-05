Оскандалившегося Филиппа Киркорова могут оштрафовать за публичные оскорбления

Филипп Киркоров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Нашумевшие выходки поп-короля, который на этой неделе успел оскорбить сначала узбекскую артистку, а вслед за ней и светскую львицу Викторию Боню, могут обернуться не только шумихой в соцсетях. Так, Боня, например, предложила лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста РФ.

- Я считаю, что стоит создать петицию и обратиться к президенту с подобной инициативой. Нам таких Народных артистов не надо! - заявила экс-участница "Дома-2" после того, как Киркоров обматерил её в соцсетях на глазах у тысяч пользователей.

Впрочем, эксперты считают, что предложение о лишении званий - пустое сотрясание воздуха.

- В этой ситуации нет никаких законных оснований для лишения Филиппа Киркорова звания Народного артиста, - уверен звездный адвокат Андрей Алешкин. - Но вместо того, чтобы пытаться реализовать обреченные на провал инициативы, Виктория могла бы наказать артиста по закону. Скандальное поведение Киркорова имеет признаки административного нарушения - это ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ "Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении". Санкции этой статьи предусматривают для граждан штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Однако, этой скромной для поп-короля суммой дело может не ограничиться.

- Для начала следует обратиться в полицию, чтобы она установила факт правонарушения. А уже с этим постановлением Виктория Боня может обращаться в суд за возмещением морального вреда. И здесь суммы могут быть куда серьезнее: порой оскорбленные истцы требуют и сотни, и миллионы рублей. Но размер компенсации всегда остается на усмотрение суда, - отмечает адвокат. - Если же Виктория не решится на эти действия, и скандал закончится лишь взаимными обидами, Филиппу Киркорову всё равно стоит быть аккуратнее в выражениях: социальные сети - это публичное пространство, и ссоры в них в любой момент могут стать основанием для проверки правоохранительными органами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Розовая кофточка" повторяется: срывы Киркорова могут быть следствием психической болезни

Медиатор Дерюжов объяснил скандальную выходку Филиппа Киркорова в Узбекистане психологическим отклонением (подробности)