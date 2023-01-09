«Его даже и мудаком не назвать!»: дан честный ответ актеру Смольянинову, пожелавшему гибели России

Артур Смольянинов в роли адъютанта полковника Козыря в телефильме "Белая гвардия". Фото: ТК Россия

Довольно часто литература не просто осмысляет действительность, но и конструирует будущее. Так было и с произведениями Михаила Булгакова — в частности, с романами «Бег» и «Белая гвардия», ставшими особенно актуальными именно сейчас. А вот кино нередко моделирует судьбу артистов, играющих неоднозначные роли. Так случилось с Артуром Смольяниновым — в 2012 году он воплотил образ необразованного адьютанта Сашко Бойко, обвешанного погонами и готового убивать русских под петлюровскими знаменами, а в 2023 году актер признался на камеру, что не против вступить в ВСУ и наблюдать Россию в виде ядерного пепла.

«КП» поговорила с петербургским режиссером Сергеем Снежкиным, снявшим «Белую гвардию», где сыграл Артур. И он со снисхождением смотрит на высказывания Смольянинова.

Сергей Снежкин (в центре) на съемках "Белой гвардии".

— Я не стал бы называть сериал пророческим, не надо великого Булгакова доводить до такой нелепости, как сравнение с позицией Смольянинова, — считает Снежкин. — Как отдельно взятый случай — возможно. На то Михаил Афанасьевич и гениальный писатель, что показал нам, как это происходит. Я не устаю повторять — и студентам своим, и всем остальным: Булгакова сейчас нужно перечитывать, а не читать. Именно его, а не какую-нибудь там Улицкую. К сожалению, граждане не обращаются к культуре и искусству, имеем таких вот жертв, как Смольянинов.

— Жертва?

— Ну а как? Он по большому счету не виноват в том, что [после распада СССР] был вскормлен таким образом [на русофобии и поклонении западу]. Их так воспитали. Целые поколения. Думаете, это частный случай? Их будет еще больше. И мы предупреждали. Михаил Булгаков и ваш покорный слуга.

— Выходит, он даже не ведает, что говорит?

— О чем вы говорите. Это жертва антирусской политики. Есть страшные жертвы на поле боя, а есть вот такие, как Смольянинов. Его даже мудаком язык не поворачивается назвать. Ему, бедолаге, кажется, что так и надо жить, так и надо думать. Почему? Потому что тридцать лет подряд его в этом поддерживали. Врагов воспитывали — институты, среда, кинофестивали, «Кинотавры», все вот это. И проблема даже не в том, что Смольянинов и ему подобные совершают гадости и подлости.

— В чем же? В том, что таких, как он, — тьмы?

— А в том, что когда все [спецоперация и опала России] закончится — они вернутся и продолжат заниматься тем же. И все будет так же, как было. И никаких сигналов от Минкультуры по этому поводу нет. Потому что мы этого [твердости по отношению к артистам] боимся, как огня. А ведь все они [кто уехал и поливает страну] вернутся! Что касается Смольянинова, то как ему жить-то теперь? Он же, бедолага, ничего не умеет...