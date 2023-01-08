Против Артура Смольянинова просят завести уголовное дело после подлых слов о России

Актер Артур Смольянинов Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил о намерении обратиться в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела в отношении актера Артура Смольянинова. Артист заявил, что готов участвовать в боевых действиях на стороне Украины против РФ.

«Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь Невзорова* с уголовным делом. Обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», – сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

По мнению депутата, с такими актерами, как Смольянинов, должны быть расторгнуты все государственные контракты.

Как писал сайт KP.RU, недавно артист заявил, что «хочет воевать за Украину. По словам Смольянинова, ему все равно, «что останется от России – даже если одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Напомним, в апреле 2022 года актер покинул Россию через границу с Норвегией. В октябре прошлого года он был оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.

*Признан в России СМИ-иноагентом