«Золотая виза»: за жизнь в России нужно заплатить 15 миллионов

Теперь людям с деньгами не нужно искать обходные пути Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство утвердило правила получения упрощенного вида на жительство (ВНЖ) в России для инвесторов. Споры на этот счет велись уже давно и вот, наконец, требования определены. Действовать правила начнут с 11 января.

Упрощенное получение ВНЖ в обмен на инвестиции - практика распространенная во всем мире. Это называется «золотой визой». ВНЖ дает возможность свободно въезжать в Россию и вести бизнес без получения разрешения на временное проживание (РВП).

Итак, что нужно, чтобы получить «золотую визу» в России (достаточно выполнить одно из условий):

- вложить от 15 млн руб. в социально значимые проекты регионов,

- вложить 30 млн руб. в капитал российского юрлица. При этом компания должна работать не менее трех лет и за год, предшествующий подаче заявления на ВНЖ, уплатить налоги и взносы на сумму от 6 млн. руб.

- зарегистрировать и не менее двух лет владеть бизнесом в России с уплатой в год от 4 млн. руб. налогов

- купить в России недвижимость любого назначения на стадии строительства или в течение 2-х лет после ее ввода в эксплуатацию с общей кадастровой стоимостью от от 25 млн. руб. (в Москве - от 50 млн. руб., на Дальнем Востоке - от 20 млн. руб.)

По мнению миграционного эксперта Вадима Коженова, утвержденные правительством требования помогут многим иностранцам обосноваться в России.

- Теперь появился еще один путь, позволяющий иностранцу получить вид на жительство в России. Теперь людям с деньгами не нужно искать обходные пути. Да, деньги немаленькие - 20 млн.рублей - это стоимость средней квартиры. Но раньше у иностранца не было прямых и понятных путей, чтобы получить ВНЖ, приходилось пользоваться фиктивными браками, фиктивными усыновлениями и так далее, - рассказал Вадим Коженов в эфире радио «КП».

По мнению регионального директора иммиграционной компании Astons Игоря Немцова, потенциальными кандидатами на получение инвестиционного ВНЖ в России могут стать граждане развивающихся стран, СНГ и Китая.

- Это люди, которые хотят или испытывают по тем или иным причинам необходимость быть в России. Важная мотивация – это, конечно, бизнес и выход на российский рынок. Особенно, например, это может быть интересно для китайцев, которые хотят занять ниши, освободившиеся после ухода европейцев из России. Китайцы и так существенно вкладывают в экономику России, поэтому тут можно соединить «приятное с полезным», - рассказал «Комсомолке» Игорь Немцов.

При этом, по оценкам экспертов, требования к получению «золотой визы» в России пока проигрывают требованиям, действующим в ряде других стран. В России инвестор получит меньше преимуществ, а его затраты при этом будут выше.

- Традиционно самой популярной опцией участия в подобных программах является приобретение недвижимости. Правительство России такую опцию тоже предоставляет: от 20 млн –минимальная сумма инвестиций в регионах, и от 50 млн рублей для покупки жилья в Москве. При текущем курсе минимальный порог составляет 286 - 300 тысяч долларов. Практически за эти же деньги (300 тысяч евро) можно получить постоянный (то есть бессрочный) вид на жительство в ЕС, на Кипре. Кипр – помимо солнечного и комфортного климата – это одна из самых благоприятных налоговых гаваней Европы для релокации бизнеса. Если же говорить о нижнем пороге при покупке недвижимости в Москве, то это 715 тысяч долларов. В два раза выше чем европейские программы! Для сравнения – виза инвестора в США – EB5 стоит немного дороже – от 800 тысяч долларов. Это десятилетняя грин-карта на семью, через 5 лет проживания позволяющая получить гражданство, - рассказывает Игорь Немцов.

Приобретая недвижимость определенного типа от 280 тысяч евро в Португалии – можно получить ВНЖ, а вместе с ним и безвизовый доступ для путешествий по всем странам Шенгенской зоны. Данный инвестиционный ВНЖ через 5-6 лет позволяет подать заявление на получение гражданства Португалии.

- От 250 тысяч евро все еще можно приобрести небольшую летнюю резиденцию в Греции. Правда в некоторых популярных регионах порог скоро будет повышен до 500 тысяч евро. Статус резидента Греции также дает право без виз путешествовать по Шенгену. К тому же любой инвестиционный европейский ВНЖ открывает доступ к мировым финансовым рынкам. Поэтому большинство инвесторов из СНГ или Китая, вероятнее, выберут европейские золотые визы и возникающие вместе с ними права и преимущества за те же деньги или дешевле, - считает Игорь Немцов.

В то же время, по словам эксперта, вариант участия в программе ВНЖ России может быть сопутствующим дополнительным преимуществом, если инвестор и так заинтересован в открытии бизнеса или приобретении жилья в нашей стране.

- Правда, в постановлении на данный момент явно не сформулировано, завязан ли ВНЖ на факте владения имуществом, или после получения вида на жительство объект можно перепродать и получить таким образом возврат инвестиций или даже выгоду, - замечает Игорь Немцов.

Справка «КП»

А как у других?

- Турция. Гражданство можно получить за покупку недвижимости стоимостью от 400 тысяч долларов. Это не только возможность жить в Турции, но и безвизовый въезд в 100 стран мира.

- Островное государство Сент-Китс и Невис позволяет получить гражданство сразу после оформления сделки на сумму более 200 тысяч долларов. Гражданство этой страны позволяет путешествовать без виз в 157 стран мира, жить до 90 дней в течение полугода в шенгенской зоне, до 180 дней в Великобритании, 30 дней в год в Сингапуре и до 90 дней в Гонконге.

- Сербия. Достаточно приобрести недвижимость на сумму не менее 250 тысяч евро. Гражданство Сербии позволяет свободно перемещаться по странам шенгенской зоны, заниматься предпринимательской деятельностью, получать квалифицированное образование и медицинскую помощь.

- Мальта: чтобы претендовать на ПМЖ, достаточно купить государственные облигации на сумму от 250 тыс. евро, купить недвижимость от 270 тыс. евро или арендовать ее за 10 тыс. евро в год. Паспорт Мальты позволяет его владельцу въезжать без визы или получать визу по прибытию в 167 стран мира. Кроме того, он предоставляет все преимущества гражданства Евросоюза - право на работу, учебу, ведение бизнеса, налоговые преференции.

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