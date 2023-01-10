«Аватар-2» стал самым кассовым фильмом 2022 года, собрав под два миллиарда долларов: Кэмерон нацелен на семь частей проекта

«Аватар-2» стал самым кассовым фильмом 2022 года Фото: кадр из фильма

Как и следовало ожидать, сиквел «Аватара», которого публика ждала 13 лет, превзошел все ожидания. «Ради такого и открывали кинотеатры» — примерно такой оценкой второй части фильма можно коротко описать восторг зрителей. Сборы фильма «Аватар: Путь воды» говорят сами за себя: более 1,7 миллиарда долларов за три недели и, как итог, заслуженный рекорд 2022 года (первая часть фантастического блокбастера собрала 2,9 миллиарда долларов).

Конечно, хищные голливудские продюсеры не могли закрыть проект на пике. Тем более, что слухи о продолжении «Аватара» активно разгонял и сам режиссер фильма Джеймс Кэмерон.

Теперь — официально — автор фильма подтвердил, что будет долго гнать велосипед и доведет «Аватара» как минимум до пятой части.

— Учитывая темпы сборов, фильм выйдет на окупаемость уже через несколько дней. Похоже, что мне не отвертеться — придется выпускать остальные части, — пококетничал режиссер.

Фото: кадр из фильма

Под «остальными» подразумеваются четвертая и пятая часть франшизы, сценарии к которым уже написаны. Осталось воплотить текст в дело. Этим Кэмерон и будет заниматься в ближайшие как минимум семь лет вместе с компанией Disney. По крайней мере, некие очертания предстоящих картин уже заданы. Выход третьей части «Аватара» уже запланирован на декабрь 2024 года. Там режиссер введет в действие злых представителей расы нави (ударение на первый слог) — антагонистов главных героев.

— В первых фильмах представлены очень плохие люди и очень хорошие нави, — напомнил Кэмерон. — «Аватар 3» покажет обратное. Мы исследуем новые миры, продолжая историю главных персонажей [серии]. Последние части будут самыми лучшими. Остальные фильмы были вступлением, своеобразной закуской перед главным блюдом.

История Джейка Салли, скорее всего, закончится именно в третьей части. И это не должно расстраивать поклонников картины, ведь даже четвертая и пятая части могут стать не последними! Кэмерон рассказывал, что у него в голове уже есть идеи и наработки сценариев для шестой (!) и седьмой (!!) серий «Аватара». Правда, находящийся в трезвом уме режиссер признает, что самому едва ли получится единолично довести проект до финала — ему на момент съемок седьмой части франшизы будет под 90 лет. Но когда и кого это останавливало в Голливуде?

Фото: кадр из фильма

Джеймс не сомневается, что талантливого помощника ему подберут, рокировка пройдет удачно, и «Аватар» из просто сверхкассового фильма-аттракциона превратится в самую крутую в мире фантастическую сагу (да простят его фанаты «Звездных войн»).