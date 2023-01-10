Никита Михалков впервые обратился к публике после госпитализации

В первые с момента госпитализации российский и советский актер и режиссер Никита Михалков обратился к публике. В своем телеграм-канале он поблагодарил всех неравнодушных за проявление любви.

"Учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации обо мне в СМИ и соцсетях, достоверные новости о моём здоровье вы сможете узнавать всё так же, даст Бог, из первых уст – в моём официальном телеграм-канале «Бесогон» (с голубой галочкой). Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение", - пишет Михалков.

материал дополняется