Коллеги встревожены из-за состояния Никиты Михалкова

О диагнозе Михалкова осведомлены только некоторые члены семьи, заявил племянник режиссера Егор Кончаловский Фото: Михаил ФРОЛОВ

О состоянии здоровья российского режиссера Никиты Михалкова ничего не известно его близким, коллеги переживают за него. Об этом рассказал SPB.KP.RU племянник режиссера Егор Кончаловский. По его словам, о диагнозе осведомлены только некоторые члены семьи, для остальных информация о здоровье Михалкова по-прежнему закрыта.

"Я не знаю о состоянии здоровья Никиты Сергеевича и не в курсе, какой у него диагноз", - признался SPB.KP.RU Егор Кончаловский.

Одним из немногих, кому известно о состоянии Михалкова, стал друг детства, актер и художник Александру Адабашьяну. По его словам, у режиссера высокая температура, а диагноз все еще неизвестен. Подробности лечения Михалкова пока не разглашает.

"Все последние дни я очень интересуюсь новостями о его здоровье, - рассказал SPB.KP.RU режиссер Владимир Бортко. - Я пытался узнать информацию. Но все мои знакомые из киноиндустрии, абсолютно все не в курсе настоящего положения дел. Я переживаю, могу только пожелать Никите Сергеевичу скорейшего выздоровления".

Официальны представитель Михалкова на запрос "КП" ответила, что детали лечения и сам диагноз пока разглашаться не будут.

Напомним, знаменитый режиссер Никита Михалков был экстренно госпитализирован в четверг, 5 января 2023 года. У 77-летнего режиссера диагностировали коронавирусную инфекцию и находится в тяжелом состоянии. Однако жена Никиты Михалкова не подтвердила информацию о тяжелом состоянии режиссера. Татьяна Михалкова призвала воздержаться от преждевременных утверждений о тяжелом состоянии ее мужа, а также заявила, что нет информации о диагнозе.