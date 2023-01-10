Вдова Пьера Нарцисса родит ребенка от умершего мужа: "Перед смертью он вымаливал у меня сына"

Вдова Пьера Нарцисса родит ребенка от умершего мужа. Личный архив Валерии Калачевой.

Спустя полгода после смерти Пьера Нарцисса его вдова Валерия Калачева, которая воспитывает от "шоколадного зайца" 16-летнюю дочь Каролину-Кристель, решила родить еще одного ребенка. Причем, родного артисту по крови. Так, в качестве потенциального отца рассматривается внебрачный сын артиста, живущий в Африке, либо... он сам. И это не шутка.

Как и зачем это возможно, сайт KP.RU узнал из первых уст.

- Валерия, вы действительно будете рожать? От кого - от мужа или его внебрачного сына? - сходу спросили мы, дозвонившись вдове.

- Да, буду рожать. Конечно, я хочу ребёнка от мужа. Но у меня есть биоматериалы от обоих. В случае с сыном материал уже обследован, все анализы в порядке, осталось только транспортировать его из Африки. Это, кстати, целая проблема.

А вот биоматериал Пьера находится в московской клинике, но его еще только предстоит проверить. Если анализы будут в порядке, я даже сомневаться не буду.

- Получается, Пьер Нарцисс еще при жизни сдал свой биоматериал?

- Да, конечно, мы оба сдали. А что такого, сейчас все это делают. Мы даже не о возрасте думали, который уходит. Просто у нас были особенные отношения, не похожие на других.

- А кто будет вынашивать ребенка?

- Я, конечно! Мне всего 35 лет, почему я не должна его вынашивать? Я вообще хочу двойняшек. Посмотрим, как повезет. У них в роду через поколение двойняшки, так что есть шансы. Но хочу уточнить, что никаких эмбрионов еще нет. Этот этап еще только предстоит. Яйцеклетка будет оплодотворятся в пробирке, и потом уже мне подсадят эмбрион.

Валерия собирается посетить могилу мужа. Личный архив Валерии Калачевой.

- Сколько все это стоит?

- Проплаты, и довольно существенные, уже были. Даже просто обследовать семя стоит приличных денег. Плюс я сдаю массу анализов, прохожу гормональную терапию. В общей сложности, получается около 500 тысяч рублей.

- А как будете содержать этого ребенка или даже двоих детей? Семья Пьера Нарцисса вам не помогает?

- Честно говоря, мама и сестра мужа после скандала на похоронах неожиданно включились и стали нам помогать. Суммы небольшие, присылают примерно по 10 тысяч рублей, зато регулярно, чему я очень рада. Я эти деньги не трогаю, распоряжается ими Каролина.

Сейчас я хочу съездить в Африку на место захоронения мужа - он мне снится, зовет меня. Он говорит: "Хватит воевать, не раздирайте вы меня пополам". Хочу добавить от себя и дочери на могилу какие-то архитектурные формы - позолоту, мрамор, там это любят. Ну а потом уже полным ходом буду заниматься зачатием.

- Родственники Пьера Нарцисса в курсе ваших планов на зачатие?

- Нет, это мое личное решение и моя личная жизнь. Зачем мне с ними советоваться? Да, их материальная помощь не поможет мне содержать ребенка. Но Господь даёт. Я знаю, что говорю, и ничего не боюсь. Я сейчас ращу Каролину и знаю, что какие-то двери постоянно открываются: выступления, съемки, концертные программы. Кроме того, мы сейчас запустили первый трек с альбома о Пьере Нарциссе, который я пишу. Он хорошо зашел, я получаю авторские перечисления. Да и просто гастроли никто не отменял. Например, на этот Новый год у нас с выступлениями было все шоколадно, получилось даже отложить деньги.

- А с чего вообще вам пришла в голову эта идея с рождением ребенка?

- Знаете, он всегда просил у меня родить еще одного ребенка, вымаливал мальчика. Но у нас не все было гладко, и я категорически отказывалась, говорила: "Никаких больше тебе детей". Я не думала, что он изменится, но это случилось. В последнее время я общалась совсем с другим человеком: он словил бумеранг, сделал выводы, изменился. И когда его вдруг не стало, я получила настоящий удар. И тогда вспомнила, как он всё время со слезами просил меня родить. А теперь я возьму и сделаю это в его честь. И я знаю, что он точно это увидит.