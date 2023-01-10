Кто сделал «Чебурашке» кассу в 3 миллиарда рублей: режиссер «Большой разницы», оператор «Елок», кавээнщики и создатели «Содержанок»

Фото: кадр из фильма

За первые восемь дней проката фильм «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко собрал более трех миллиардов рублей (3,162 миллиарда рублей). По темпам — это безусловный рекорд российского проката. Картина уже обскакала «Холопа», но еще не догнала «Аватар» 2009 года (3,51 миллиарда рублей). Но это пока — экранизация сказки Успенского еще идет в прокате.

Сложно предположить, удалось бы достигнуть такого феноменального успеха, если б вторая часть «Аватара» («Путь воды») шла в России официально, но отбросим сослагательное наклонение. Цифры «Чебурашки» говорят сами за себя. Это заслуженный успех отличного фильма. KP.RU решила внимательно присмотреться, кто же создавал теплую добрую картину — и выяснить, ждет ли зрителей продолжение.

Матч всех звезд

Такое впечатление, что еще на стадии производства все поняли, что первую русскую картину 2023 года — про мохнатого зверька, которого примерно каждый современный зритель в России помнит по мультику и сказке из детства, — ждет успех. И впряглись в эти сани, пока была возможность. Взгляните на состав создателей: «Союзмультфильм», платформа START, компания Yellow, Black&White, телеканал «Россия 1», а еще помог Фонд кино и крупнейший прокатчик страны Централ Партнершип взялся показать новое творение публике. Едва ли проект с такой силой синергии мог провалиться. Ведь собирали этот конструктор крайне опытные специалисты. Кто же они?

Воронежский режиссер Дмитрий Дьяченко начинал с Театра российской армии, но быстро понял, что кино — куда интереснее, и отучился на курсе у Бориса Плотникова и Николая Бурляева, познав азы режиссуры. Он начал с ТВ (был такой телеканал АСТ, впоследствии — 2x2) и коммерческой съемки, снимал сериал «Кулагин и партнеры», лучшую юмористическую программу нулевых «Большая разница», делал документалки и оформлял спектакль «Квартета И» под названием «Быстрее, чем кролики». Сотрудничество с четверкой юмористов и принесло первый успех: комедия «День радио» (2008) — детище Дьяченко. Потом были картины «О чем говорят мужчины» (2010), «О чем еще говорят мужчины» (2011) и встреча с продюсерами СТС, которая, собственно, и привела режиссера к «Чебурашке». Но первым их совместным проектом был небезызвестный сериал «Кухня». Дьяченко сделал первый и второй сезоны, а затем и спин-оффы проекта: «Кухня в «Париже» (как режиссер), «Отель «Элеон» и «Гранд» (как продюсер). После милых комедий «СуперБобровы» и «Страна чудес», которые разнесли в пух и прах ютуб-блогеры типа BadComedian, к Дьяченко пришел первый кассовый успех. Снятый под крылом Disney сказочный фильм «Последний богатырь» (2017) стал чуть ли не первым нестыдным детским российским фэнтези. Картина собрала более 30 миллионов долларов. А сценарий к ней писал Виталий Шляппо.

Когда-то стоявший на сцене КВН вместе с Вадимом Галыгиным юморист и продюсировал «Чебурашку», и руководил группой сценаристов. Всего их было четверо: помимо Шляппо — Василий Куценко, Вячеслав Зуб и Анатолий Молчанов. Можно сказать, что это уже сработанный коллектив (каждый отвечает за свою линию), ведь вместе они делали «Кухню», «Последнего богатыря», «Гранд» и другие проекты под крылом канала СТС. Именно к этому каналу Шляппо крепко прирос после недолгой работы на РЕН ТВ, для которого писал сценарии вместе с Алексеем Троцюком, тогда еще просто белорусским кавээнщиком. Под желтой эмблемой СТС Виталий выпустил шоу «6 кадров» (откуда в «Чебурашке» и оказался и Федор Добронравов), сериал «Папины дочки», шоу «Слава богу, ты пришел!» и другие хиты. А в 2008 году его бывшие коллеги по сборной РУДН Эдуард Илоян и Денис Жалинский — тоже продюсеры «Чебурашки» — позвали сотрудничать с перспективной компанией Yellow, Black and White. Через три года Шляппо возглавил студию. А в 2017 году основал сервис START, для которого создал еще ряд современных телехитов высшего ранга: глубокий «Шторм», псевдоэстетские «Содержанки» и аллегорические «Вампиры средней полосы», так сильно полюбившиеся широкой публике.

Все это время плечом к плечу со Шляппо стоял Эдуард Илоян. И как исполнительный продюсер СТС, и как генпродюсер сервиса START, и как глава газпромовского телеканала «Супер», где премьеры талантливых авторов выходили в эфир. Вместе они выпускали самые убойные проекты — от «Кухни» до вампиров. И не только сериалы, кстати. Скандальный фильм «Текст» тоже их креатив.

А вообще, про Илояна достаточно сказать одно слово: «Холоп». Именно этот продюсер выпустил самый кассовый (до 9 января 2023 года) российский фильм. Незамысловатая комедия с Милошем Биковичем в главной роли собрала в прокате чуть более 3 миллиардов рублей. То был абсолютный рекорд. А потом вышел «Чебурашка».

Помимо милой и душевной сценарной составляющей, большая удача «Чебурашки» — ламповая аура внутреннего мира фильма, создать которую удалось благодаря качественной цветокоррекции (мы видим яркий и солнечный город, словно выросший под энергией цитрусовых деревьев и пальм — при том, что съемки проходили под фирменными сочинскими шквальными ливнями) и, конечно, операторской работе.

Роскошные виды сочинского дендрария, а также скошенные пейзажи Пятигорска и Кисловодска блестяще зафиксировал Иван Лебедев — в Московской школе кино именно он отвечает за курс «Цветокоррекция». Ранее специалист снимал несколько частей новогодней комедии «Елки», «Самый лучший день» и спортивную драму «Лед-2».

Еще одним важным компонентом успеха стал аккуратный юмор картины. Авторам чудом удалось избежать уже привычной зрителю пошлятины, дебильных гэгов (даже маркировка 6+ не гарантировала этого!) и неуместных шуток. Даже с поправкой на финальный анекдот про «сруля» фильм получился тонко выверенным по градусу иронии. Вероятно, это побочный эффект творческого прошлого создателей «Чебурашка». Многие из них — Эдуард Илоян (сборная РУДН), Виталий Шляппо (сборная БГУ), Алексей Троцюк (сборная БГУ) — довольно успешно играли в КВН, а значит умеют оттачивать шутки, отсекать лишнее и редактировать себя до тех пор, пока не добьются оптимального результата.

Будет ли продолжение у «Чебурашки»?

Пока «Чебурашка» бьет рекорды по сборам, Дмитрий Дьяченко завершает работу над ужастиками про русскую глубинку. Видимо, вдохновленные успехом сериалов «Эпидемия» и «Выжившие» продюсеры пригласили режиссера сделать им кино на ту же тему, чтобы было красиво. Новая картина режиссера называется «Бешенство». В ней герой Алексея Серебрякова — отчаявшийся и мрачный отец — спасает семью от свирепых волков, распространяющих бешенство по тайге. В фильме есть все, чего нет в «Чебурашке»: много смерти, ужаса, страха, снега, галлюцинаций и крови.

Дмитрий Дьяченко — крайний справа

Ни YBW, ни «Союзмультфильм», ни ЦПШ ничего конкретного сказать по продолжению «Чебурашки» не могут. Но от источников, крайне приближенных к созданию фильма, «КП» удалось узнать, что предварительные переговоры по съемкам второй части сказки все же идут. Стоит ли этому удивляться — с такими-то сборами...

— Такие планы [по продолжению фильма] есть, мы очень многому научились на этом релизе, но пока ни о чем конкретно сказать не можем, — заявил также генпродюсер проекта Алексей Троцюк.

Кроме того, официально известно, что выйдет «диалоговый сериал» про Чебурашку. Он не будет иметь отношения к полнометражной картине, но «белорусская овчарка» в нем, разумеется, останется главным героем.

— Мы изучаем возможность создания сериала о Чебурашке, поскольку у нас уже есть созданные 3D-модели персонажей, — сообщила глава «Союзмультфильма» Юлианна Слащева. — Возможно, это будет диалоговый сериал, потому что в Чебурашке всегда были очень трогательные диалоги.

В фильме, если вы вдруг не смотрели, практически все герои выступают не под своими сказочными именами: садовник Геннадий (Сергей Гармаш) не называется крокодилом Геной, хотя одевается в точности, как мультяшный прототип, и ездит на мопеде с номерами «ГЕН», ультрамодная Шапокляк (Елена Яковлева) делает гадости и носит шляпки, как известно кто, и передвигается на Rolls-Royce с номером «ШПК». Это все потому что Эдуард Успенский долго воевал с «Союзмультфильмом» и в итоге передал права на героев «Чебурашки» с хитрым условием: соглашение разрешает «право на переработку» произведений. Поэтому киностудия может написать только абсолютно новый сценарий как для фильма, так и для сериала.