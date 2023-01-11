У покинувшей Россию Аллы Пугачевой заканчиваются деньги

Алле Борисовне грустно: недвижимость в России приносит только убытки... Фото: СОЦСЕТИ

Почти сразу после начала спецоперации на Украине Алла Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным (признан иностранным агентом) отбыла в Израиль. Когда появились разговоры о том, что певица эмигрировала, Пугачева заверила поклонников, что ее отъезд из страны связан с проблемами со здоровьем.

- Каникулы, отпуск, лечение - это не эмиграция, - заявила 73-летняя артистка в соцсетях.

И правда, к сентябрю Алла Борисовна вернулась с детьми в Россию. Отвела двойняшек в школу, но пробыла на родине меньше месяца. И так же внезапно, как вернулась, снова покинула страну.

«Пыталась вернуть Максима на экраны»

- Алла Борисовна пыталась вернуть Максима Галкина на телеэкраны, обошла немало кабинетов. Даже, по слухам, обещала, что в соцсетях Максима не будет больше политических постов. Но телевизионные начальники только развели руками: мол, даже если вернем Галкина, народ его не примет, - рассказал KP.RU источник в телевизионных кругах.

Промоутеры уверены: деньги в звездном семействе уже на исходе. Ведь у семьи сейчас больше расходов, чем доходов. Кроме того, Пугачева еще и финансово помогает своему старшему внуку Никите Преснякову, который после объявления частичной мобилизации уехал в Штаты. Но старые накопления тают, поскольку певица уже три года не дает концертов и отказывается от корпоративов. Вся финансовая часть звездного быта - на Галкине.

- Да, у Максима Галкина есть гастроли за границей, но там он получает раза в три меньше, чем в России, - говорит концертный промоутер Сергей Лавров. - Сама Алла Борисовна тоже немало заработала за годы карьеры. Она была самой дорогой артисткой, просила за корпоративное выступление 350 тысяч долларов. Пока рекорды ее гонораров никто из отечественных звезд не побил, но деньги имеют свойство заканчиваться. Ходили разговоры о том, что они собираются продать свой замок, но это не подтвердилось. А ведь содержать его - тяжелое бремя.

600 тысяч в месяц - расходы на замок

По слухам, на строительство этого дворца ушло 10 млн долларов. Фото: Евгения ГУСЕВА

По словам близкого окружения Пугачевой и Галкина, сейчас за их домом присматривает большой штат помощников - два охранника, водитель, экономка, садовник. И всем надо платить зарплату. Ну и к тому же в России осталась и правая рука Пугачевой, ее директор Елена Чупракова. Сама певица пока не планирует возвращаться в Россию. Во всяком случае ее друзья об этом ничего не слышали.

Шестиэтажный замок артистки простаивает без хозяев.

- Особняк расположен в подмосковной деревне Грязь, - рассказывает Мария Шатова, эксперт по инвестициям в недвижимость. - В замке чего только нет: спа-зона в китайском стиле с бассейном и сауной, две кухни, в подвале - клуб с дискотечным интерьером, который Пугачева отстроила уже в готовом доме как подарок мужу. Есть на участке и летний домашний театр для вечеринок, и домик для прислуги. Говорят, Галкин потратил на строительство замка 10 млн долларов. Но вряд ли сейчас можно продать этот дом за такие же деньги. Максимум - за 2 млн баксов. И то покупателя придется поискать. Замок декорирован чудовищами, внутри специфичный рыцарский интерьер в средневековом стиле - не каждый сможет тут жить... Да и сам поселок не элитный, не охраняемый. Обычная деревенька с крохотным продуктовым магазинчиком...

Однако на содержание замка артисты тратят около 600 тысяч рублей в месяц. Это сумма с учетом коммунальных платежей и зарплат сотрудникам.

Есть у Аллы Борисовны еще и трехэтажная дача (на участке в 50 соток) на Истре, в поселке Малые Бережки. Там Пугачева давно уже не бывает, в последние годы в доме жил ее внук Никита Пресняков. Но певица по-прежнему является собственницей этого особняка, и на содержание дома уходит около 200 тысяч рублей в месяц. Это «коммуналка» и зарплата домработнице. Иногда выходит и больше, поскольку в особняке есть большой бассейн, за которым тоже надо ухаживать.

В Израиле супругам тоже приходится тратиться на быт - на домработницу и на двух нянь для детей. Только израильские помощники обходятся Пугачевой и Галкину почти в полмиллиона рублей ежемесячно. А это большие деньги даже для таких звезд.

Прибавим сюда коммунальные выплаты за столичные квартиры (в Филипповском переулке, в Новых Черемушках и на Лубянке) и расходы на поддержание звездного статуса... Семья явно в минусе.

Ликвидировала бизнес

В сентябре Галкин ликвидировал свое рекламное агентство «МГ Лаб». Похоже, это была вынужденная мера, поскольку рекламный бизнес у артиста не задался. Выручка за прошлый год составила 995 тысяч рублей. Но при этом компания была ликвидирована с убытком в 2 млн рублей.

А в ноябре после отъезда из России начала ликвидацию своей основной компании ООО «АБП» и сама Алла Пугачева. Этим занимается директор артистки Елена Чупракова. И хотя по сравнению с прошлым годом выручка от деятельности Пугачевой снизилась на 68 процентов и составила 3,2 млн рублей, в минус компания не ушла.

Пугачева как дизайнер разработала коллекцию обуви для известного бренда и занималась ее реализацией более 10 лет. Несмотря на то что сапоги от Аллы не из дешевых (от 10 тысяч рублей за пару), вещи продавались неплохо. Недавно певица стала выпускать еще и бижутерию, шапки, шарфы и перчатки. Ну и, конечно, деятельность ООО «АБП» связана со сценической карьерой Пугачевой. Компания артистки занималась выпуском ее песен, концертов, продюсированием и рекламными проектами.

Почему же звезда решила ликвидировать свой главный бизнес-проект?

- Тут может быть несколько причин. Первая - Пугачева хочет открыть бизнес там, где она сейчас живет, в Израиле. Вторая возможная причина - компания старая, значит, скоро будет налоговая проверка, и артистка хочет избежать лишних вопросов. Не исключено, что компанию потом спокойно откроют под таким же именем... Так что думаю, что ликвидация - бизнес-ход, а не прощание с Россией, - считает адвокат Петр Арешев.

Впрочем, у Пугачевой остались доли в двух других фирмах - ООО «Театр песни» (певица с 2006 года не может достроить свой театр в Санкт-Петербурге) и астраханской туристической компании «Карай-эко» (выручка которой упала в этом году на 22 процента). Остальные бизнес-проекты, связанные с обучением юных талантов, производством мясных консервов и хлебобулочных изделий, Пугачева закрыла за последние три года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Могут лишить израильского паспорта

В Израиле звездной паре тоже живется неспокойно. Недавно местные деятели подняли вопрос о законности получения супругами израильских паспортов. Мол, Галкин скрыл, что принял православие, а у Пугачевой и вовсе нет еврейских корней.

- Даже если израильские паспорта Пугачевой и Галкина аннулируют, у артистов еще есть европейское гражданство, которое они получили вместе со своими детьми в 2018 году, купив дом на Кипре, - считает продюсер Алина Красная. - И не исключено, что певица переедет на какое-то время в Юрмалу, где часто отдыхала.

Зато за покинувшую страну артистку переживает ее бывшая домработница Людмила Дороднова, которая проработала в доме Пугачевой более 25 лет.

- Алла уехала, но не из страны, а следом за мужем и детьми. Она же не может их бросить. Для нее семья - самое главное, - рассказала KP.RU Людмила. - Я уверена, что Алла вернется в Россию, она любит свою Родину.