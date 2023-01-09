Тайно сбежавший из России Никита Пресняков сообщил о несчастье

Никита Пресняков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вся большая семья Аллы Пугачевой сейчас разбросана по разным странам. Сама Примадонна находится в Израиле. Ее старшая дочь Кристина Орбакайте улетела в Майами к мужу Михаилу Земцову и дочке Клаве. Младший внук Дени Байсаров остался в России. А старший любимец Никита Пресняков обосновался в США. На днях певец сообщил о несчастье.

Никита Пресняков тайно сбежал из России несколько месяцев назад. Сначала внук Аллы Пугачевой уехал в Европу, а оттуда направился в США, где у него есть недвижимость.

Позже к нему присоединилась жена Алена Краснова. Влюбленные воссоединились на Гавайях, где наслаждались отдыхом.

А на днях Пресняков получил печальное известие. Несчастье случилось с его близким другом. Он попал в серьезную аварию. "Моего друга Саню сбили на скутере в Таиланде! Он в тяжелом состоянии!" - поведал Никита в блоге.

К слову, и сам Никита давно борется с неизлечимой болезнью. Он рассказывал о том, что у него нашли опухоль.

Несколько лет назад артист полностью отказался от мяса, решив стать песко-вегетарианцем. А потом врачи обнаружили у певца полипы желчного пузыря. "Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания", - отмечал вокалист. Никита добавил, что вылечить болезнь нельзя. Ему предписана строгая диета, спровоцировавшая стремительную потерю веса.