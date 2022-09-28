Последние новости о ситуации вокруг Украины на 28 сентября 2022 года: Донбасс выбрал Россию на референдумах, Казахстан назвал условие выдачи уклонистов от мобилизации

Власти Казахстана будут выдавать России по запросам разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан. Фото: REUTERS

ДОНБАСС ПРОГОЛОСОВАЛ НА РЕФЕРЕНДУМАХ

27 сентября завершилось пятидневное голосование на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. К ночи стали известны и итоги подсчета 100% голосов на всех территориях.

В ЛНР проголосовали за вхождение в Россию 98,42% голосовавших. В Херсонской области выразили поддержку 87,05% участников референдума. В ДНР 99,23% избирателей проголосовали за вхождение в состав России, а в Запорожской области" за" - 93,11%.

КАЗАХСТАН ГОТОВ ВЫДАВАТЬ УКЛОНИСТОВ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ РОССИИ

Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что власти будут выдавать России по запросам разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их Москвой в розыск.

- У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь — и у нас, и в России — это было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, в случае... объявления его в розыск, мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию, - заявил министр внутренних дел Казахстана.

Наверное, поэтому большая часть таких российских граждан, пересекших границу с Казахстаном, предпочитает не задерживаться в республике, а следовать через нее транзитом в другие страны региона.

ОРБАН ОБВИНИЛ ГЛАВУ ЕВРОКОМИССИИ В ОСКОРБЛЕНИИ ЛЮДЕЙ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не оставил без внимания заявление бывшей гинекологини Урсулы фон дер Ляйен, возглавляющей ныне Еврокомиссию, пренебрежительно бросившей в ответ на жалобы на выросшие для населения счета депутата Европарламента от Франции Манон Обри предложение направлять эти счета в Москву Путину. Эта реплика Урсулы Орбана глубоко возмутила.

- В Европе все больше разгневанных людей. Бюрократы в Брюсселе должны понять, что нельзя манкировать судьбами целых национальных экономик и миллионов людей. Это безответственно! А отвечать на высокие счета за электроэнергию, чтобы отправляли их в Москву, – обидно и оскорбительно, - высказал премьер Венгрии свое негодование и намекнул на будущее самой фон дер Ляйен. - Неудивительно, что обозленные и чувствующие себя обманутыми люди одно за другим меняют правительства стран, поддерживающие санкции.

Орбан также заметил, что против России введено более 11 тысяч санкций, однако запланированных целей они не достигли.

Виктор, Вы немного ошиблись. 11 тысяч санкций были в прошлом месяце, а сейчас их уже более 21-й тысячи. Но сути это, как Вы сказали, не меняет.

ЩОЛЬЦУ ПОСТАВИЛИ "ДВОЙКУ" В БУНДЕСТАГЕ

Депутат бундестага ФРГ, член комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре подверг жесточайшей критике федерального канцлера Олафа Шольца, дав разгромную оценку ближневосточному турне последнего, состоявшегося на днях.

- Больше, чем пропагандистских сообщений, ждать от этой поездки и не стоило. Катар уже объяснил, что поставок СПГ можно ожидать, в лучшем случае, через годы. К тому же, другие страны заключили с ними долгосрочные контракты. Стремление Германии к диверсификации поставок газа — это хорошо, но сейчас можно констатировать, что санкционная политика в отношении России зашла в тупик, - констатировал Котре, заметив, что Шольцу удалось договориться только об одном танкере с СПГ для Германии, и то, на следующий год.

А что Шольц? А ничего. Он на самоизоляции из-за коронавируса и занят совсем другими газами.

КАТАЛОНИЯ ТОЖЕ ХОЧЕТ РЕФЕРЕНДУМ

Прошедшие в ЛДНР и Запорожской и Херсонской областях референдумы, похоже, вдохнули вторую жизнь в сепаратистские настроения в Европе. Глава Каталонии Пере Арагонес заявил о намерении провести в ближайшем будущем новый референдум о независимости от Испании.

- Я делаю инклюзивное предложение, потому что оно адресовано всем демократам, независимо от того, выступают они за независимость Каталонии или нет. И предложение, соответствующее международным требованиям. Даже если кому-то это не нравится, реальность такова, и сегодня подавляющее большинство каталонцев хотят решить будущее страны путем голосования на референдуме, - заявил Арагонес.

Напомним, в 2017 году там уже проводили такой референдум, и за независимость региона проголосовали 90,18% пришедших на голосование. Но в связи с тем, что явка составила только 43% от общего числа избирателей и в силу других причин власти Испании посчитали тот референдум незаконным.

А ведь есть еще и Шотландия, где сильны сепаратистские настроения. А после смерти Елизаветы Второй и другие страны из состава Соединенного Королевства потянулись на волю…

КТО ГРОМЧЕ ВСЕХ КРИЧИТ: "ДЕРЖИ ВОРА!"

Подрывы трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" вызвали большой резонанс не только в Европе, но и в США. Многие вспомнили, как президент США пообещал уничтожить "Северный поток", если Россия пересечет границы Украины. И это было еще до начала российской СВО. Другие припомнили, как в начале месяца в районе злополучного острова, возле которого были совершены сейчас эти взрывы, подозрительные маневры совершали корабли и вертолеты ВМС США. А бывший министр иностранных дел, нынешний депутат Европарламента от Польши Радек Сикорский в твиттере в своем аккаунте и вовсе в открытую поблагодарил США за вывод из строя газопроводов.

Между тем, в самих США всячески открещиваются от своего авторства данных акций. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что это была "атака или акт саботажа" и пообещал помочь Европе американским сжиженным природным газом. А пресс-секретарь Белого дома и вовсе заявила, что Вашингтон готов помочь в расследовании актов саботажа на газопроводе и утечек газа. Наверное, для того, чтобы следствие не вышло в своих выводах на того, на кого не надо выходить.

Кстати, а почему американцы и европейцы так скромны в терминах. Это не просто саботаж. Диверсия с целью вывода важнейшего для жизнеобеспечения объекта инфраструктуры – это совершенно четкое определение терроризма. А в данном случае еще и терроризма международного. Не стесняйтесь, господа, не стесняйтесь.

А НЕФТЬ РОССИЙСКУЮ ТРОГАТЬ – СЕБЕ ДОРОЖЕ

Издание The Wall Street Journal сообщило, что США решительно выступили против вторичных санкций за поставки на рынок российской нефти. То есть санкции останутся только за прямые продажи российским компаниями и для тех стран, кто признает для себя этот санкционный режим. Кроме того, как сообщает издание, никто из крупных международных импортеров также не согласился с ограничениями цен на российскую нефть, предложенными министрами финансов стран G7. Такой неожиданный разворот, по мнению экспертов, связан с опасениями стран Запада, что, если Россия в ответ полностью прекратит поставки нефти в страны, которые введут ограничение цен, это может вызвать рекордный дефицит энергоресурсов и катастрофическое подорожание энергоносителей во всем мире.

То есть, пока это все не катастрофично? Впрочем, для США действительно не настолько, насколько для Европы.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Госдепартамент США заявил, что Вашингтон не возражает, чтобы Киев применял полученное от Запада оружие против регионов, которые могут войти в состав РФ после референдумов. И что это, как не признание голосования?

- В Пентагоне, несмотря на призывы Конгресса США, не приняли решения о поставке на Украину БПЛА MQ-1C Gray Eagle, которые должны были заменить не оправдавшие надежд ВСУ турецкие беспилотники "Байрактар".