Науки побеждать!

На Конгрессе молодых ученых человеческий интеллект активно общался с искусственным. И констатировал, что последний с каждым годом становится все интеллектуальнее. Фото: Владимир АНОСОВ/Российская газета

Год отметился в России серией действительно нужных и полезных мероприятий, начиная с направленной на популяризацию науки всероссийской акции «На острие науки», своеобразного научного стендапа Science Slam, и заканчивая грантовым конкурсом студенческих научных обществ от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Завершался год Конгрессом молодых ученых, который прошел на федеральной территории «Сириус». Тогда в мероприятии приняли участие более 3000 ученых, представлявших самые разные области человеческих знаний. Более мультидисциплинарную площадку трудно себе представить. Молодые люди свободно общались, обменивались мнениями, знаниями, позициями, адресами. Учитывая, что информация - уникальный вид движимого имущества, которое от деления (между людьми) только умножается, объем знаний, полученных в «Сириусе», вырос многократно, серьезно обогатив отечественную науку.

Одним из центральных событий Конгресса стала встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на которой «молодые и дерзкие» рассказали лидеру о волнующих их проблемах, требующих государственного вмешательства. 13 молодых ученых из самых разных регионов, от Камчатки до Калининграда, озвучили свои вопросы и получили конкретные ответы.

Мы решили выяснить, что изменилось в этих направлениях за прошедший почти год. Связались с несколькими участниками той встречи и попросили рассказать о прогрессе в решении их вопроса, о собственных достижениях и о новых трудностях, с которыми пришлось столкнуться.

Кандидат исторических наук, научный сотрудник ФГБУН «Санкт-Петербургский институт истории» РАН, лауреат премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год, Никита Башнин, поднял проблему, актуальную не только для ученых, но и для рядовых граждан: оцифровку архивов с использованием искусственного интеллекта, который сразу определял бы, к какой категории данный документ относится, к какому периоду, кому может быть полезен, с какими другими документами связан, и так далее.

В «Сириусе» любой мог легко уравняться в силе с Ильей Муромцем. Достаточно было надеть на себя такой экзоскелет, изготовленный молодыми специалистами из Санкт-Петербургского университета ИТМО. Фото: Владимир АНОСОВ/Российская газета

- Движение идет. Не так быстро, как хотелось бы, но идет. Вопрос уже вынесен на обсуждение между представителями Росархива и Минцифры России с привлечением Сбербанка, Яндекса, крупных IT-компаний. Сейчас идет обсуждение, каким образом должна идти оцифровка, как в ней должен участвовать искусственный интеллект. Важно, чтобы это была не просто, а именно умная оцифровка. Чтобы историк или обычный гражданин России задавал определенные ключевые параметры, а система подбирала бы под них документы. В небольших объемах документов подобные системы уже работают. Например, хорошо и подробно оцифрованы документы, относящиеся к Петру Великому.

Еще положительный момент, и это очень важно: сейчас стало возможным авторизоваться на сайтах архивов через свой профиль на портале госуслуг. Что для ученого очень удобно, поскольку все документы, к которым ты получаешь доступ, запросы, поисковые данные сохраняются в твоем аккаунте.

Я люблю науку. Это такая самоактуализация, ты получаешь истинное удовольствие, когда начинаешь понимать что-то новое, что тебе интересно. И двойное удовольствие, когда понимаешь, что это интересно не только тебе, но и многим другим людям. Не важно, кто ты - сантехник, летчик, историк, химик… Ты понимаешь, что это важно. В истории принципиально то, что она, как и любая наука, учит не разрушать, а синтезировать, анализировать, выходить на новый уровень осознания и понимания каких-то процессов. У Ключевского, сказавшего, что «история ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков», есть и другой афоризм. Он сказал: «Почему люди так любят изучать свое прошлое, свою историю? Вероятно, потому же, почему человек, споткнувшись с разбега, любит, поднявшись, оглянуться на место своего падения». И это не только любопытство, потому что такое знание поможет ему не споткнуться в следующий раз.

Этот год у меня вышел достаточно плодотворный. Вышла книга «Описи строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1615 и 1635 годов» по моему гранту РНФ. Кроме того, РФФИ поддержал проект И. А. Устиновой по изучению церковной реформы Петра I, в котором я являюсь исполнителем. Очень интересно проследить, как находившийся в сложных условиях первый российский император пытался найти поддержку у церковных иерархов, одновременно используя церковную материальную базу. И ведь его действительно поддерживали епископы Холмогорский и Воронежский.

Похожими вопросами интересуются не только российские, но и западные историки. Так, реформами Петра занимается Пол Бушкович из США, исследования по российским монастырям ведет Людвиг Штайндорфф из Германии. Кстати, им умная расшифровка очень бы помогла. Вообще наука по своей сути интернациональна. Поэтому все попытки как-то ограничить общение ученых из разных стран ведут в тупик. Есть такое понятие - ноосфера, и часто ученые в разных частях мира делают одновременно одно и то же открытие независимо друг от друга. Просто потому, что это открытие уже «созрело», сложились все предпосылки к нему. Профессиональное общение не должно прерываться, несмотря ни на какие политические события, от этого никто не выиграет. Я как ученый с интересом общаюсь со своими коллегами из разных стран и хотел бы продолжать с ними поддерживать научные дискуссии, отношения, читать о достижениях зарубежных ученых и делиться с ними своими открытиями. Но это не значит, что ученые не патриоты, вот такая диалектика.

Президент Владимир Путин поручил Минцифре России совместно с Росархивом и Российской Академией наук рассмотреть вопрос об организации оцифровки документов Архивного фонда РФ и других архивных документов с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Самый масштабный вопрос задал аспирант программы «Биоматериаловедение», инженер Научно-образовательного центра биомедицинской инженерии, председатель Студенческого научного общества (СНО) Университета науки и технологий «МИСИС» Александр Чубрик. Вернее, это был даже не вопрос, а предложение: продлить так удачно прошедший Год науки и технологий на Десятилетие.

Возможно, через пару десятилетий люди пересядут с легковых автомобилей на такие циклолеты, представленные в «Сириусе» молодыми сибирскими учеными, создавшими компанию «Флэш-М». Фото: Александр МИЛКУС

- Президент наше предложение принял, в апреле было объявлено о проведении Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации в 2022 - 2031 годах. Десятилетие - серьезный срок, сейчас сформированы цели, задачи и 18 инициатив по различным областям, связанным с наукой, которые будут в рамках этого десятилетия поддержаны. Пока идет формирование повестки, но уже появились мероприятия-спутники КМУ. Они пройдут в сентябре на Камчатке и в октябре - в ЯНАО. А завершающим мероприятием этого года станет II Конгресс молодых ученых, который состоится 1 - 3 декабря в Парке науки и искусства «Сириус».

Наше студенческое научное общество (СНО) за 2020 год было признано лучшим в России. В Год науки и технологий Минобрнауки России обратило пристальное внимание на такие студенческие объединения, начали поддерживать их деятельность на самом высоком уровне. В результате появилось очень много СНО, сегодня они есть почти во всех университетах, а в некоторых их несколько.

Самое главное, что по линии связи с зарубежными учеными и научными организациями личные связи остались, а на уровне организаций часть оборвалась. Тем не менее наука - она не российская, не японская, не китайская, не американская. Она мировая. Если люди плотно общались, сотрудничали до 24 февраля, то они это и дальше продолжают делать. По поводу публикаций в выходящих на Западе серьезных научных изданиях, вначале все испугались, что там откажутся публиковать статьи российских ученых. Но вот у меня статья в высокорейтинговом журнале Biomaterials Advances вышла в апреле без лишних сложностей. Отклонения статей случаются, но это единичные случаи. Редакторам и рецензентам журналов важно, чтобы в их издания проходили ценные материалы от хороших ученых, политика их почти не трогает.

Наш центр биомедицинской инженерии реализует множество проектов в области биоматериаловедения. Это производство материалов для реконструкции костной ткани, хрящевых тканей, связок, сухожилий. Самое передовое направление в этой области - 3D-биопечать. Это печать не пластиком, металлом и еще чем-то, а клетками самого пациента. Она позволяет создавать структуры, которые в организме будут приживаться как родные. В перспективе она позволит печатать целые органы: сердце, легкие, глаза, любые органы любой сложности, которые не будут отторгаться, как это зачастую происходит с донорскими. Я мечтаю дожить до момента, когда мы сможем напечатать мозг и посмотреть, как он будет работать.