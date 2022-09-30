Школьники и студенты увидели запуск своих спутников с Байконура

Поездка на Байконур запомнится ребятам на всю жизнь. Фото: «Роскосмос»

Вместе с иранским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям» под головным обтекателем ракеты находились малые космические аппараты CubeSX-HSE-2, «Монитор-1», UTMN, CYCLOPS, Siren, «КАИ-1», «Кузбасс-300», Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, «Геоскан-Эдельвейс», MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.

Разработкой, созданием и полезной нагрузкой аппаратов в рамках проекта «Space-п» занимались ведущие университеты страны (Политех (СПбПУ), НИУ ВШЭ, СибГУ имени академика М. Ф. Решетнева) и высокотехнологичные компании (Геоскан, Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ и другие). Проект был реализован при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», пусковые услуги предоставлены компанией «Главкосмос» (входит в ГК «Роскосмос»).

Подготовка проходила в несколько этапов: предложение школьниками вариантов полезной нагрузки, прохождение экспертизы ученых, стресс-тесты: вибро-испытания, испытания на устойчивость к перегрузкам, агрессивной среде космоса и космическому излучению. Все спутники оснастили служебными системами, двигателями, гиперспектральными камерами, а также программами управления и конструктивными элементами отечественной разработки.

Прошлый, 2021 год в нашей стране прошел под флагом науки и технологий. Это не стало простой вывеской, рекламным баннером, украшенным парочкой научно-популярных выставок и очередной всероссийской олимпиадой по биологии (физике, химии…)

Руководитель кафедры астрономии Центра педагогического мастерства города Москвы Иван Утешев попросил президента страны даже не принять решение, а проследить, чтобы кто-нибудь не передумал и уже принятое решение не отменил. Речь о запуске в рамках большого проекта Space-Pi Фонда содействия инновациям на околоземную орбиту сотен российских школьных спутников: запуски планировались с 2023 года, но стартовали в 2022 году.

- Процесс с мертвой точки сдвинулся, запуски идут. Очень приятно, что есть в этом плане не только столичные, но и региональные проекты. Например, в Мордовии ученики Рузаевского политехникума создали спутник «Рузаевка-390» массой 3 кг и размерами 10х10х30 см, перед которым стоит вполне реальная задача исследования зашумленности радиочастот, а также съемки земной поверхности с передачей изображения на Землю. Это уже второй спутник рузаевских школьников, первый, попроще, был отправлен на орбиту в феврале, запуск второго запланирован на 2023 год. Так что дело движется. Конечно, всегда хочется, чтобы двигалось быстрее. Надеюсь, что окно возможностей дальше будет расширяться.

Школьные спутники, конечно, небольшие, их стандартный размер 10х10х10 см, масса - примерно килограмм, и можно сказать, что для космических аппаратов, которые их доставляют на околоземную орбиту, это попутная нагрузка. Тем не менее данные, которые мы получаем с их помощью, вполне серьезные. Так что это, с одной стороны, дешево, конечно, относительно, а с другой - важно и уникально. Например, есть школьные спутники, которые помогают мониторить ситуацию с лесными пожарами. Вообще контроль экологических проблем - одна из наиболее частых задач, которые ребята ставят перед своими спутниками. Из космоса они могут хорошо мониторить загрязнение атмосферы, особенно если космические исследования проводятся в связке с наземными. В этой области есть очень сильные проекты.

И еще одно немаловажное значение таких запусков - они привлекают детей в космическую науку. И потом, многие проекты, что уже реализуются сейчас, будут расти вместе с ребятами, превращаясь в крупные научные проекты, руководимые крупными учеными. Главное, чтобы были возможности все это развивать.

Кроме того, такие школьные спутники - один из важных отличительных знаков нашей системы образования, которая имеет возможность заниматься даже практическим космосом. Далеко ни всем странам это доступно, а мы такие спутники запускать можем, и это дорогого стоит. Хотя, конечно, в развитых европейских странах и в США школьники тоже запускают подобные аппараты, и раньше мы с ними активно общались. Сейчас, в связи с известными событиями, на профессиональном уровне сотрудничество практически прекратилось, но личные связи никуда не делись. Мы общаемся, информацией обмениваемся и хорошие личные отношения, а порой и дружбу храним.

Такие мероприятия, как Конгресс молодых ученых, в моем представлении, имеют прежде всего смысловое значение. Это общение, новые знакомства. Кроме того, это выстраивание связей между регионами. Потому что Москва и Санкт-Петербург варятся в своих котлах. Причем даже не в самих столицах, а в конкретных научных центрах внутри этих столиц. Каждый регион тоже делает собственную науку. Чем больше возможностей вырастить новые связи между ними - тем богаче наша наука будет. А такие связи как раз на подобных мероприятиях, где собираются представители фактически всех субъектов Федерации, и завязываются. Потом эти связи вырастут в новые совместные проекты, совместные исследования и в совместные открытия, которых без знакомств на таком Конгрессе могло и не быть.

ФАКТЫ

II Конгресс молодых ученых, который, как уже было сказано, пройдет в декабре 2022 года на федеральной территории «Сириус», станет одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий. Организаторы Конгресса - Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при Президенте России по науке и образованию, оператор событий - Фонд «Росконгресс». В программе мероприятия - круглые столы, сессии, дискуссии, образовательные мероприятия по самым разным направлениям. Участники Конгресса презентуют результаты инициатив в области науки и технологий, представят новые возможности молодежи. Проще говоря, молодые ученые постараются наглядно показать, какая она интересная - настоящая наука.

«Поездка на Байконур запомнится мне на всю жизнь. Это непередаваемые ощущения, когда частичка твоих стараний летит в космос, - поделился впечатлениями школьник, участник проекта «Space-п» Владимир Сережин. - Я собирал и разбирал макеты спутника, который полетел в космос. После сборки мы с командой ставили эксперименты над спутником и смотрели, какие места у него не проходят проверки, например: проверка болтов на давление в космосе с помощью вакуумной камеры. В проекте я находился полгода».

(Источник: http://youngscience.gov.ru/news/news/2465/)