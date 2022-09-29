Четыре танкиста, любовь и собака: Вспоминаем актеров легендарного польского сериала

Кадр из фильма "Четыре танкиста и собака"

На минувший неделе ушел из жизни Францишек Печка, польский актер. Ему было 96 лет, он сыграл десятки ролей в очень и очень разных фильмах. Его любили все польские режиссеры, он часто снимался в Германии, он удостоен высшей польской награды — ордена «Белого орла». А еще он — Густлик, один из главных героев сериала «Четыре танкиста и собака». Одного из любимых фильмов у советских мальчишек. Мы хотим почтить память прекрасного актера и вспомнить о ленте, которая прославила в СССР его и других героев-«танкистов».

Больше, чем сериал

Януш Пшимановский (1922-1998), автор книги и сценария сериала про танкистов и собаку, ушел добровольцем на фронт в 1939 году. Польша потерпела поражение, а он, как военнослужащий оказался интернирован в СССР, даже отсидел в тюрьме. А когда началось формирование польских частей, снова добровольно пошел воевать в составе будущего Войска Польского. В 1980-х в качестве депутата сейма Пшимановский отчаянно боролся против «Солидарности» и антисоветских настроений. В 1987 году выпустил книгу «Память», собрав в ней имена советских и польских солдат, погибших при освобождении Польши.

Книгу «Четыре танкиста и собака» он посвятил Первой танковой бригаде Войска Польского имени героев Вестерплатте (с 1 по 7 сентября 1939 года гарнизон полуострова, насчитывавший 182 человека, удерживал силы немцев в 3500 человек). Вооруженные советскими танками польские танкисты участвовали в разгроме фашистской Германии.

Книга стала хитом, а в 1966-1970 годах появился и сериал «Чтери панцерни и пес». Фильм имел бешеный успех и в Польше и в СССР.

Ольгерд Ярош (Роман Вильгельми), первый командир экипажа

Ольгерд Ярош (Роман Вильгельми) Фото: кадр из фильма.

Самые захватывающие фильмы про войну всегда сопровождались щемящим ожиданием — кого убьют, кто не доживет до финальных титров? В «Четырех танкистах» погиб первый командир экипажа, авторитетный и героический поручик Ярош. По книге первым командиром танка был русский по фамилии Семен (в переводе Семенов, конечно), но для сериала решили политически правильным отдать руководство «местным кадрам».

Прототипом Яроша считают польского танкиста Вацлава Феринеца, командовавшего реальным танком с номером 102 (он умер в 2017 году в звании полковника).

Поручика сыграл Роман Вильгельми (1936-1991). В Польше Вильгельми считают одним из самых выдающихся актеров в истории страны (прежде всего в театре). У него десятки ролей в лучших польских фильмах. При этом работа в «танкистах» едва не стала роковой для его карьеры. Успех летны был ошеломляющим, его поручик Ярош мгновенно стал национальным героем, и режиссеры стали побаиваться приглашать актера на роли другого плана. Впрочем, талант Вильгельми все равно пробил себе дорогу.

В сериале его герой появляется только в первых восьми сериях, но зрители так возмущались гибелью бравого поручика, что сценаристы даже собирались «воскресить» героя. Но сам Вильгельми был против, его в это время пригласили сниматься в интересном проекте а ГДР.

Актер был дважды женат, у него есть сын Рафал.

Ян Кос «Янек» (Януш Гайос), второй командир «Рудого» (Рыжего)

Ян Кос «Янек» (Януш Гайос) Фото: кадр из фильма.

Ян Кос потерял отца во время обороны Вестерплатте, искал его в Сибири, где научился отлично стрелять, завел щенка Шарика (та самая собака из названия, или пес в польском варианте). Своей отчаянной смелостью Ян завоевал право стать командиром танка (после смерти первого командира), несмотря на юный возраст. А еще влюбился в Марусю «Огонек».

Януш Гайос (родился в 1939), сыгравший Янека сейчас живет в Варшаве. На съемках «танкистов» актер уснул на траве и на него наехал грузовик. Тогда много говорили о том, что наезд не был случайным. Якобы все подстроил некий ревнивец из любовного треугольника на съемках. «Это вполне могло быть так», согласился актер в одном из интервью несколько лет назад. У актера всегда был имидж ловеласа и сердцееда.

Гайос долго лечился от переломов, съемки фильма на это время были остановлены. До сих пор от страдает от болей в позвоночнике, Тогда же в больнице он встретил свою первую жену. Всего актер был женат четыре раза и не скрывал, что вел бурную жизнь героя-любовника. «Все это было до моего последнего брака, мы счастливая супружеская пара», отмечает он.

«Красивые женщины, конечно, вызывают атавистический рефлекс выпускания перьев, но реальность все возвращает на свои места. Есть анекдот про трех пожилых джентльменов, которые гуляют по набережной, где полно девушек в купальниках. Один вдруг застывает как вкопанный: «Ну и попка!». А через некоторое врем добавляет: «Ну и что теперь?», - рассказывал он в одном из интервью.,

Густав Елень «Густлик» (Францишек Печка)

Густав Елень «Густлик» (Францишек Печка) Фото: кадр из фильма.

Герой Печки отвечал в фильме и за юмор, и за народную мудрость. Густлик, как и играющий его актер, родом из Силезии, где поляки и немцы жили вместе. Имя у героя тоже немецкое, да и в родне были немцы. Густлик выступает против жестокости к врагам, доказывает, что война едет с фашистами, а не с немцами.

Актер постоянно подчеркивал, что он до старости остался «силезским мальчишкой». Женат Печка был один раз, вместе с супругой прожил 50 лет до ее смерти в 2004 году. У пары родились сын Петр и дочь Илона.

Григорий Саакашвили — Гжесь (Влодзимеж Пресс)

Григорий Саакашвили — Гжесь (Влодзимеж Пресс) Фото: кадр из фильма.

В хулиганской (по советским меркам) версии сериал называли: «Три поляка, грузин и собака». Механик-водитель Саакашвили символизировал дружбу народов и важную роль СССР в создании Войска Польского. А еще был похож на молодого Сталина и весело шутил.

Роль грузина блестяще исполнил Влозимеж Пресс (родился в 1940 во Львове). Его отец попал в Варшавское гетто и погиб в лагере Треблинка. Мать с сыном бежали в СССР, и первые годы будущий актер по-русски говорил лучше, чем по-польски. Влодзимеж до сих пор снимается, у него множество ролей в кино и театре. Польский зритель точно узнает его по голосу, так как Пресс озвучивал сотни иностранных фильмов.

Томаш Черешняк - «Томусь» (Веслав Голас)

Томаш Черешняк - «Томусь» (Веслав Голас) Фото: кадр из фильма.

Второй стрелок-радист, попавший в экипаж после того, как Янек стал командиром. Играет на гармони и является постоянным объектом обучения со стороны командира и старших (по опыту) товарищей.

Эту роль исполнил Веслав Голас. Актер умер в прошлом году в возрасте 90 лет.

Его отца немцы тоже убили в концлагере в 1939. В подростковом возрасте юный Веслав участвовал в польском сопротивлении, попал в гестапо, находился в заключении, причем сидел в камере, в которой за несколько лет до этого находился его отец.

Голас снялся в десятках фильмов. Был дважды женат. В кино он играл в основном эпизодические роли, но всегда делал это так мастерски, что остается одним из самых любимых актеров в Польше. Говорят, он был мастером розыгрышей, любил притвориться пьяным в серьезной компании или довести этим до обморока режиссера перед премьерой. А еще он блестяще разговаривал на выдуманных языках. Многие верили.

Пес Шарик (пес Тример и другие)

Пес Шарик (пес Тример и другие) Фото: кадр из фильма.

Сериал начинается со сцены охоты в Сибири, в которой участвует Янек из его наставник Ефим Семенович. На этой охоте погибает собака Семена Ефимовича, а Янек оставляет ее щенка Шарика себе. Потом Шарик, становится полноценным членом танкового экипажа, его даже официально зачисляют в танковую дивизию.

Роль Шарика одновременно исполняли три пса. В большинстве сцен участвует полицейская собака Тример. О ее характере говорит то, что из полиции ее списали из-за крайне низкого уровня агрессии. Тример собака очень умная, но, как посчитал режиссер, не сильно киногеничная. Поэтому на крупных планах ее заменяют два других пса - Спайк и Атака. Атака, при всей свооей очаровательности, была слабоуправляемой и легковозбудимой. Зато красива невероятно.Потом она снялась в эпизоде другого культового сериала «Ставка больше, чем жизнь». Чтобы три пса были стали похожими друг на друга, их постоянно стригли.

Память Тримера, кстати, в Польше хранят до сих пор, ее чучело установлено в полицейском музее в городе Сулковицы.

Боевые подруги

Как и положено военному фильму, женские роли не главные, хоть и важные. Сержанта Лидку Вишневскую сыграла Малгожата Немирская (родилась в 1947 году). Актриса дважды была замужем (за режиссерами Анджеем Маковецким и Мареком Вальчевским). До сих пор выступает в Варшавском театре драмы.

Лидка Вишневская (Малгожата Немирская) Фото: кадр из фильма.

Возлюбленная Янека Маруся «Огонек» была рыжей, и танк наши герои тоже навали в ее честь Rudy (Рыжий). Марусю сыграла Пола (Аполония) Ракса (родилась в 1941 году). В Польше ее называли секс-символом еще в советское время. В СССР этого слова не знали, но по смыслу могли бы сказать точно также. В 2003 году ее признали самой красивой блондинкой в истории Польши. Она сыграла в «Пепле» Анджея Вайды и десятках других фильмов, но в 1993 году ушла из кино и ведет довольно закрытый образ жизни.

Маруся «Огонек» - Аполония Ракси Фото: кадр из фильма.

Она была замужем за режиссером Анджеем Костенко в 1964-1970 годах, у нее есть сын Мартин.

Танк «Рыжий» номер 102 (RUDY)

На броне танка Т-34 остались отпечатки рук всех членов экипажа и лапы Шарика. После гибели первого танка, его имя досталось новой машине. Сейчас эта машина хранится в музее бронетанковой техники в Познани. Всего же в фильме снималось несколько (больше двух десятков) танков с надписью RUDY, некоторые из которых сейчас хранятся в частных музеях.

Об исторической правде

После Второй мировой войны Польша попала в социалистический лагерь, входила в число стран Варшавского договора и СЭВ (Совет экономической взаимопомощи). Это стало возможным, так как к власти пришло коммунистическое правительство, которое поддерживалось Советским Союзом. Но существовало и правительство Польши в изгнании, которое, в частности, поддерживало так называемое Варшавское восстание в 1944 году. Восстание продолжалось пять месяцев, но было подавлено немцами. Считается, что восставшим не хватило помощи Красной армии.

Фильм «Четыре танкиста и собака» рассказывает советскую версию освобождения Польши, к которой отражена роль Армии Людовой (народной, собранной в СССР), и забыта роль Армии Крайовы (армия польского правительства в изгнании).

В 2006 году польское телевидение заявило, что больше не будет транслировать сериалы «Четыре танкиста и собака» и «Ставка больше, чем жизнь», но уже в 2007 году танкистов показали на одном из центральных каналов. В 2008 году сериал показали вновь, снабдив субтитрами, поясняющими новую политическую линию.

Книга «Четыре танкиста и собака» была хитом, последнее ее издание в Польше вышло в 1986 году, а потом не издавалась 30 лет. В 2007 году ее издали снова.

«Для тех, кому сейчас 30 или 40 лет, для их сыновей и внуков «Четыре танкиста» являются тем, чем была трилогия Сенкевича [«Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыевский»]— иллюстрацией вечного мифа о борьбе между добром и злом, любови и разума с глупостью», - написал польский книжный обозреватель в своей рецензии. И с ним хочется согласиться.