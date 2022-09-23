Умер Францишек Печка, актер легендарного фильма «Четыре танкиста и собака»

Умер польский актер Францишек Печка, сыгравший роль Густлика в легендарном фильме "Четыре танкиста и собака". Фото: кадр из фильма.

Польский актер Францишек Печка скончался в пятницу 23 сентября в возрасте 94 года. Об этом сообщает сайт Министерства культуры и национального наследия Польши.

«До нас дошла печальная новость – ушел из жизни Францишек Печка», - сообщили в Минкульте.

Францишек Печка снялся более чем в 40 кинокартинах. Советскому и российскому зрителю он известен по легендарному телесериалу «Четыре танкиста и собака», который вышел на экраны в 1966 году. Францишек Печка сыграл в нем Густава Еленя по прозвищу Густлик.

Творческую карьеру Печка завершил в 2022 году, а в 2019 году он стал лауреатом премии Министерства культуры Польши.

Ранее сообщалось, что польская актриса кино, ТВ и кабаре Барбара Крафтувна умерла на 94-м году жизни. Барбара Крафтувна известна прежде всего ролью в многосерийном фильме «Четыре танкиста и собака», где она исполнила роль пани Гонораты, рыжеволосой возлюбленной танкиста Густлика.

За год до смерти Печки скончался знаменитый польский актер Веслав Голас. Артист ушел из жизни после второго инсульта, перенесенного на прошлой неделе. Ему было 90 лет. Наибольшую известность Голасу принесла роль танкиста Томаша Черешняка в телесериале «Четыре танкиста и собака».