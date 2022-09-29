Скончался Coolio - автор и исполнитель одной из самых знаменитых рэп-композиций в истории, Gangsta's Paradise

Исполнителя звали Coolio. Кулио - на сленге это значит что-то вроде «круто» или «здоровски» Фото: EAST NEWS

В середине 90-х Gangsta's Paradise звучала буквально из каждого утюга, что у нас, что в Америке. Композиция эта была написана для фильма «Опасные умы», где Мишель Пфайффер играла бывшего морского пехотинца; ее героиня уволилась из армии и нанялась учителем в нищую школу, в самый хулиганский и трудный класс. Фильм, впрочем, в России прошел незамеченным. А клип, где та же Пфайффер стальным взглядом смотрела на поющего перед ней чернокожего исполнителя, закрутили на тогдашних музыкальных каналах до дыр.

Исполнителя звали Coolio (Кулио - на сленге это значит что-то вроде «круто» или «здоровски»). В 1995-м, в момент выхода Gangsta's Paradise ему было 32 года. Рос он в калифорнийском городе Комптоне, колыбели американского рэпа, где во второй половине 80-х гремела группа N.W.A. В 1987-м и сам Кулио записал свой первый сингл. В 1994-м - первый сольный альбом с хитом Fantastic Voyage.

Ну, а дальше был «Рай для гангстеров». Он начинался с фразы из псалма - «Если и пойду я долиной смертной тени…» и продолжался оригинальной фразой «Оглянусь на жизнь свою и пойму, что ничего не оставил». В песне не был ни одного неприличного слова (для Кулио большая редкость), потому что там использовался фрагмент песни Стиви Уандера «Pastime Paradise», а Уандер был категорически против того, чтобы его песня хоть как-то сочеталась с нецензурной бранью.

Вообще, Кулио считал, что написал эту песню благодаря какому-то озарению, словно она сама хотела появиться на свет, и выбрала его в качестве «родителя». Во всяком случае, успех ее ждал мгновенный и оглушительный. Мало того, что Gangsta's Paradise взлетела на вершины хит-парадов в дюжине стран сразу, она принесла Кулио «Грэмми», а сейчас считается одной из величайших композиций в истории рэп-музыки. И не только: журнал Billboard, например, поместил ее на 85-е место в списке вообще величайших синглов всех времен. На нее придумано множество пародий, и ее точно не забывают до сих пор: число просмотров клипа в YouTube летом 2022 года перевалило за миллиард.

Ну, а Кулио выпустил еще шесть альбомов, но подобного успеха не добился ни разу. Он участвовал в телешоу типа «Большой брат со знаменитостями», выпускал кулинарные книги и вел соответствующие программы на ТВ. У него были неприятности с законом (однажды, например, зачем-то пытался протащить в самолет заряженный пистолет). Он произвел на свет шестерых детей. А 28 сентября 2022 года его обнаружили бездыханным на полу в ванной в доме его друга. Предполагается, что у 59-летнего музыканта случился инфаркт.