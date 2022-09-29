Мы вспомнили Жириновского не зря. Похоже, нельзя быть астрологом или пророком по профессии. Но все-таки есть люди, которые могут видеть будущее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прямо сейчас пишется история, прямо сейчас происходят события планетарного масштаба. Многие воодушевлены, многим страшно, особенно если изменения напрямую касаются их. И, конечно, народ смотрит в предсказания астрологов и обращается к толкователям Нострадамуса и других «пророческих» книг. А что пророки? Можно ли вычитать там что-нибудь путное? И что они говорят о том, когда закончится война на Украине*.

БОЙТЕСЬ СЕНТЯБРЯ

А пророки как всегда. Мы внимательно изучили американские и британские СМИ и блоги. Именно в англоязычном мире больше всего специалистов по оккультному. И мы не нашли ни одного пророка, который предсказал бы события сентября. Обострение событий на Украине, когда закончится война*? Угроза ядерного конфликта? Взрывы на газопроводе? Вообще ничего.

Хотя как сказать. Вот известнейший пророческий сайт «Впереди новостей» публикует яркий пост:

- Бойтесь Сентябряяяяяя. Кровавое черное воскресенье. Ядерный сюрприз! Скорпион! Пробудитесь! Остерегайтесь! Сонные овцы, поднимите Книгу откровения!

И далее в том же духе. Вот только пост размещен 24 сентября. И это довольно частая история: «пророчество», сделанное, когда все уже случилось.

Известнейший пророк Кумар Мишра в твиттере пишет:

- Меня часто спрашивают, возможна ли ядерная война*. Мой ответ: да.

Ну понятно, тут идут перепосты и трафик, а в следующем посте (уже собрав читателей) Кумар дополняет:

- Но это случится в 2039 году.

Читаем пророчества на год от известнейших западных астрологов. Хоть бы слово, что год будет сложным. Обратитесь к себе. Испытайте связь с Землей. Пересмотрите свое поведение. Слов нет, советы хорошие, но хотелось бы конкретики. Похоже, наш Владимир Вольфович оказался прозорливее.

ПРОРОК ПО ПРИЗВАНИЮ

Мы вспомнили Жириновского не зря. Похоже, нельзя быть астрологом или пророком по профессии. Но все-таки есть люди, которые могут видеть будущее. Только их мало. Источники этого дара могут быть разными. Иногда это аналитическое мышление, способность мыслить логически, отталкиваясь от фактов. Но предсказать Перестройку, распад СССР, кризис 2008 года, события на Украине и другие краеугольные события эпохи сторонники рационального знания не смогли. А есть люди, тонко чувствующие свое время, и они могут нащупать какую-то незримую нить, которая тянется из настоящего в будущее. Им дано видеть знамения в обычных, на первых взгляд вещах. И зачастую такой способ предвидения оказывается более точным. Кто и каким образом точно предсказал события переломных моментов истории?

Посмотрим на исторические примеры – их мало, но они есть.

Григорий Распутин, сбывшиеся пророчества:

1. “На Петербург опустится тьма. Когда его имя будет изменено, тогда кончится империя”. (О приходе большевиков к власти)

2. “Если меня убьют нанятые убийцы, русские крестьяне, мои братья, то тебе (Николаю II - авт.) некого опасаться. Оставайся на твоем троне и царствуй… Если же меня убьют бояре и дворяне, то Россия погибнет. Братья восстанут против братьев и будут убивать друг друга. Никто из царской семьи не проживет и двух лет.”

Григорий Распутин

(О своей смерти и судьбе царской семьи)

Мистически настроенные граждане верят, что катастрофа российской империи началась именно с убийства Распутина. Похоже, старец в деталях предвидел события после своей гибели. За несколько дней до своей смерти он оставил записку дочери Матрене: "Скорее беги, пока светло". Случилось это в декабре 1916 года. После гибели отца Матрена к этому предупреждению отнеслась очень серьезно и решила уехать из страны. Поскольку на западных границах шла война, Матрена отправилась через всю страну во Владивосток. Далее через Сингапур, Японию, Америку перебралась в Европу и осела в Париже. Путь из Петербурга в Европу занял почти два года. Была танцовщицей и укротительницей львов. Родила двух дочерей. Ее внуки по иронии судьбы были дружны с внуками Феликса Юсупова - одного из убийц Григория Распутина. Двое оставшихся в России детей старца (Дмитрий и Варвара) и его вдова, были арестованы НКВД и сгинули в спецпоселениях на севере Сибири.

Нострадамус, сбывшиеся пророчества:

1. На долгое время все будет подчинено.

Мы предвидим весьма зловещий век.

Состояние масок и отшельников сильно изменится.

Найдут немногих, кто пожелает остаться в своем ранге.

(Про Великую Французскую революцию, в ходе которой дворяне и священники подверглись репрессиям и часто отрекались от своего “ранга”, чтобы сохранить жизнь.)

2. Дикие звери, движимые голодом, переплывут реки.

Большая часть лагеря станет на Истре.

В железной клетке потащат великого,

Когда Рейн обратит внимание на дитя Германии

(О мировых войнах, виновником которых была Германия)

С началом событий на Украине многие стали искать между строк Нострадамуса тайные намеки на исход спора славян между собою - "когда закончится война на Украине*?" - задаются вопросам люди. Однако, это напрасный труд, утверждает кандидат исторических наук Алексей Пензенский, единственный в России специалист по исследованию произведений Нострадамуса, автор диссертации "Творчество и деятельность Мишеля Нострадамуса в контексте культуры позднего Возрождения”.

- Последний названный год у Нострадамуса - это 1999-й, но он был убежден, что история циклична, - объясняет Алексей Пензенский. - Поэтому зачастую выбирал для катренов события прошлого, которые могли повториться. Читатели из разных эпох часто “узнают” в его стихах родные для себя события. Например, есть катрены, в которых якобы говорится о создании независимого еврейского государства Израиль. Но современник Нострадамуса увидел бы в этих четверостишьях указание на то, что Святая земля будет в очередной раз отвоевана крестоносцами у турок. Точно так же, есть 3-4 катрена, в которых вроде бы описывается появление фашизма. А на самом деле там шла речь о каких-то радикальных протестантских сектах, на которые Нострадамус при жизни своей достаточно насмотрелся. Нострадамус - это не шпаргалка с ответами по истории, а скорее поэзия и философия истории. Поэтому бесполезно искать у него катрены про войну на берегах Днепра (Истра – ред.), про санкции, уход транснациональных корпораций с российского рынка. Но есть катрены, которые, как мне кажется, создают настроение перелома эпохи. А мы живем именно в такое время.

Сергий Радонежский, сбывшиеся пророчества и чудеса:

1. “Иди против безбожных, и с Божией помощью ты победишь и вернёшься в своё отечество невредимым с великими почестями».

(Сказано Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой)

2. Чудо, приписываемое святому: во время битвы под Москвой в ходе Великой Отечественной войне наступление немцев остановилось именно там, где в тайне хранились мощи Сергия.

С Сергием Радонежским связана не только история победы в Куликовской битве. Ведь сила святого не иссекает с прекращением его земного пути. Чудеса, творимые Сергием Радонежским, тесно связаны с трагическими событиями нашего недавнего прошлого.

Об обстоятельствах этого чуда я услышал из уст Павла Васильевича Флоренского, доктора геологических наук, профессора Российского государственного университета нефти и газа. Он возглавлял комиссию при Московской Патриархии по изучению чудесных явлений и является внуком выдающегося русского философа и богослова Павла Александровича Флоренского.

Сергий Радонежский

Мощи преподобного Сергия Радонежского - одна из главных православных святынь. В апреле 1919 года в рамках антирелигиозной компании большевики решили вскрыть мощи, чтобы продемонстрировать, что ничего чудотворного в старых костях нет. Попытки остановить кощунство с помощью обращений верующих не увенчались успехом. Тогда группа священников, среди которых был Павел Флоренский-старший, тайно извлекли из раки голову преподобного. Об этом знал очень узкий круг людей, святыня хранилась у них по очереди: когда под каток репрессий попадал один из хранителей, реликвию брал следующий. В итоге с 1941 по 1945 год глава Сергия Радонежского находилась в храме села Виноградово Московской области, неподалеку от железнодорожной станции Долгопрудная.

- Немцы наступали стремительно, 5 декабря 1941 года они находились под Лобней - всего в 8 километрах от Виноградово. В Москве вовсю шла эвакуация. Казалось, что остановить немецкую машину ничто не может, - рассказывал глава церковной комиссии по изучению чудесных явлений. – Но, когда линия фронта подошла вплотную к месту, где хранилась глава Сергия Радонежского, фашисты словно наткнулись на непреодолимую стену. Дальше они пройти не смогли и впервые были разбиты. Чем объяснить это чудо? Наверное, в первую очередь героизмом советских солдат. Но для меня, как для верующего человека очевидно, что без заступничества Сергия Радонежского тут не обошлось, - говорит Павел Флоренский-младший.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ: ПРОГНОЗЫ

Павел Глоба:

- 13 февраля 2022 года Белая Луна соединилась с Водолеем. С одной стороны, такая комбинация пробуждает в каждом человеке светлое начало и проявляет лучшие качества - альтруизм, взаимопомощь, справедливость. С другой, Белая Луна ставит людей перед выбором между ограничениями и свободой. Создает риск ошибиться, превратив свободу в анархию и произвол, а покорность – в рабство. В грядущие 7 месяцев усилится влияние живой и мертвой воды, находящейся в символических сосудах Водолея. Что приведет людей к ярко выраженному размежеванию по принципу «свой-чужой».

Павел Глоба Фото: Михаил ФРОЛОВ

Константин Драган:

- Доллар перестанет быть основной валютой международных расчетов. Бреттон-Вудская система полностью перестанет существовать не позднее 2027-2028 годов.

- Массовые беспорядки и применение вооруженной силы для наведения конституционного порядка произойдут в нескольких государствах «Старой Европы». Ждем перерождения и вырождения старых демократий и их идеалов, прихода к власти радикальных группировок демократическим путем.

- США потеряют свое влияние как доминирующая держава, но останутся одним из ведущих государств мира.

Тамара Глоба:

- Украина распадется на шесть частей, но вскоре на этом месте возникнет большое объединение.

- Боевые действия на Украине завершатся в августе 2024 года.

Василиса Володина:

- С 10 сентября Меркурий будет ретрограден в течении трех недель. Решения, принятые при ретроградном Меркурии, позднее могут быть отменены.

Василиса имеет в виду переименование столицы Казахстана Нур-Султана в Астану. Оно было принято именно при ретроградном Меркурии.

- Россиянам будет нелегко. В ближайшее время проглядываются два периода, когда может произойти перелом: первый к концу октября - началу ноября. Второй - весной 2023 года.

- Марс зашел в Близнецы на семь с половиной месяцев. Это необычно долго. Это время активного переговорного процесса, но не спокойного, а жесткого.

*Отметим, что люди задаются вопросом, когда закончится война на Украине, однако Россия проводит именно специальную военную операцию, направлениию на защиту Донбасса, ЛНР и других русскоязычных жителей. В 2014 году киевские власти инициировали против населения Донбасса гражданскую войну, которая унесла жизни десятков тысяч человек.

СПРАВКА КП

Ретроградный Меркурий – что это такое?

Все планеты вращаются вокруг Солнца по эллипсам (почти по кругам), в одну сторону и в одной плоскости. Но с разными скоростями, чем дальше от Солнца, тем медленнее. Если смотреть с Земли, картина такая. Пока Земля догоняет планету, та движется по небу в ту же сторону, что Солнце или Луна. Как только Земля ее обгоняет, планета на какое-то время как бы начинает двигаться назад и выписывает петлю. Это и есть ретроградное движение. Чисто оптическое, кажущееся явление, в реальности планеты не меняют своего направления. Ретроградное движение есть у всех планет. Почему именно Меркурий так «важен» астрологам? Это надо спросить у них.