Алла Пугачева окончательно покинула Россию

Обратного билета у Пугачевой нет

Недолго Алла Пугачева пребывала на Родине. Спустя месяц после возвращения из полугодового заграничного "отпуска" певица вновь отбыла за границу: в четверг, 29 сентября, ее автомобиль "Шевроле Экспресс" заметили в районе столичного аэропорта Внуково.

Как сообщают "Известия", обратного билета у Пугачевой нет. Кроме того, она улетела не одна: вместе с Аллой Борисовной дети Лиза и Гарри. Интересно, что днем ранее появились слухи - мол, Примадонна может покинуть Родину навсегда в связи с возможной проверкой её сообщения в соцсетях. Так что вариант окончательного отъезда певицы сейчас является одним из наиболее вероятных.

Кстати, фотографий Аллы Пугачевой в аэропорту пока нет. Однако, очевидцам удалось заснять, как автомобиль, принадлежащий Алле Борисовне, въезжает на территорию аэропорта. В распоряжении редакции KP.RU есть госномера автомобилей певицы, совпадающие с номером показанного на видео "Шевроле". Таким образом, Пугачева в так называемом "доме на колесах" действительно прибыла в аэропорт.

Тем временем, окружение Аллы Пугачевой новости о ее отъезде, как и раньше, не спешит подтверждать. Впрочем, опровергать тоже. Так, дочь Примадонны Кристина Орбакайте, например, заблаговременно отключила телефон.

А концертного директора, если верить ее словам, артистка об отъезде не предупреждала.

- Я не в курсе, ничего не знаю. Кто может знать? Да только Алла Борисовна. Мне о ее планах ничего не известно, - кратко ответила KP.RU Елена Чупракова.