Сколько потратила Алла Пугачева на экстренное бегство из России

Алла Пугачева арендовала частный самолет за 4 млн рублей, чтобы экстренно улететь из России. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Хронику "последнего дня Аллы Пугачевой в России", как уже окрестили в соцсетях 29 сентября 2022 года, СМИ восстанавливают по крупицам. Вот микроавтобус певицы поворачивает с трассы в сторону аэропорта Внуково; вот въезжает на территорию для VIP-клиентов. А уже отсюда, по сообщениям источников, Алла Борисовна вместе с детьми улетела из страны на частном самолете. Да и может ли быть иначе, если Примадонна никогда за последние годы не пользовалась регулярными рейсами?

Однако, арендовать бизнес-джет на фоне последних событий - удовольствие недешевое.

- Раньше за 3-4 часа полета клиенты платили 20-30 тысяч евро, - рассказал KP.RU музыкальный и телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров. - Сейчас из-за паники и загруженности аэропортов цена, конечно, другая. По моим оценкам, арендовать бизнес-джет сегодня стоит от 50-70 тысяч долларов. Думаю, Пугачева выбрала этот вариант, чтобы не сталкиваться с другими пассажирами. И, скорее всего, речь не идет о ближайшем зарубежье, иначе бы Алла Борисовна ехала поездом. Мы всем помним, что летать она не любит, поэтому на гастроли и отдых в Юрмалу всегда ездила в собственном вагоне.

Кроме того, по словам продюсера, для пассажиров частных джетов негласно действует правило лояльного досмотра.

- Всем понятно, что это привилегированная публика, поэтому на таможенном контроле их слишком строго не досматривают. Однако, проблемы могут возникнуть в стране пребывания, - отметил Дмитрий Ашуров. - Например, если Пугачева летит в Израиль, местным таможенникам без разницы, звезда она или нет. Был случай, когда в Израиле русского олигарха, прилетевшего на своем собственном самолете, раздели до трусов, хотя он водил дружбу с властями страны. Особенно проблематично ввозить драгоценные камни и бриллианты, если они не находятся в составе личных украшений. Кроме того, есть ограничения и по сумме наличных.

Между тем, ни сама Алла Пугачева, ни ее окружение новости об отъезде никак не комментируют.

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