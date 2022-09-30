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Звезды29 сентября 2022 21:05

Трясущаяся Собчак в отчаянии молится: "Очень страшно"

Ксения Собчак призналась, что потеряла друзей и обратилась к Богу
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Ксения Собчак дошла до состояния, выйти из которого ей помогают в том числе и молитвы

Ксения Собчак дошла до состояния, выйти из которого ей помогают в том числе и молитвы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак сделала откровенное признание, которое от нее точно никто не ожидал услышать. Жена Константина Богомолова начала молиться.

Ксения Собчак дошла до состояния, выйти из которого ей помогают в том числе и молитвы. Жена Константина Богомолова, устроившая три года назад из собственной свадьбы вакханалию с катафалком, а потом еще и повенчалась, впервые обратилась к Богу.

Пословам телеведущей "элита" бежит из России. Так за границей оказалась большая часть ее друзей. Сама блондинка, по ее словам, трясется от страха. "Очень страшно и очень нас всех жалко. За полгода прошли столько точек «невозврата», что они примелькались. Что ждет завтра и тем более через неделю?" - вопрошает Ксения.

Ведущая рассказала, что отвлекается от грустных мыслей разговорами с Богом. "Звучит странно для меня, понимаю…Сегодня сделала это первый раз в жизни. Стало легче", - говорит пришедшая к вере Собчак.

Тяжелые времена она проводит рядом с мужем и сыном Платоном в шикарном доме. В особняке на Рублевке есть бассейн, хамам, спортзал, целый этаж под наряды и даже хранилище для шуб. Это герметичное помещение, где раз в месяц меха подвергают шоковой заморозке.

К слову, на днях Ксения объявилась в посольстве Израиля. Телеведущая сразу отправилась внутрь вместе с сыном Платоном, тогда как ее бывший муж еще полчаса оставался снаружи. Примерно через 20 минут к диппредставительству подошли Богомолов и его бывшая жена Дарья Мороз. В общей сложности знаменитости пробыли внутри порядка двух часов. Вышли они из посольства с документами в руках.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИКсения Собчак: досье KP.RU