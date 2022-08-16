Богомолов забрал дочь и уехал от Собчак

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак проводит время в Европе. Телеведущая отдыхает с мужем Константином Богомоловым, сыном Платоном и дочерью супруга от первого брака Анной. Звездная семья успела побывать в Италии и Франции. А теперь находится в Латвии. Однако сейчас стало известно, что режиссер оставил телеведущую и вернулся в Россию.

Константин Богомолов резко прервал свой европейский вояж с Ксенией Собчак и детьми. Режиссер прилетел в Москву с дочерью Анной, которую родила его первая жена Дарья Мороз. Сейчас Богомолов находится в Санкт-Петербурге.

Константин оставил Собчак из-за работы. "Отправляюсь в Питер на гастроли - первые большие гастроли Новой Бронной. На сцене великого Александринского театра мы покажем четыре последние наши премьеры", - рассказал Богомолов.

Что касается Ксении, то она осталась в Юрмале с пятилетним сыном Платоном. Звезда ранее отмечала, что давно планировала путешествие по Европе. Несмотря на то, что там стоит удушающая жара выше 30 градусов, телеведущая не отказывает себе в удовольствии посещать местные достопримечательности.

Так, ранее она побывала в Версале и смогла полюбоваться великолепием дворца. "Посмотреть пустой Версаль - это очень круто! Очень понравилось, как французы по-прежнему смело сочетают современность и старину", - восхищалась блондинка.

Делилась она и снимками в бикини. Правда, народ снимки не оценил. Многие решили, что Ксения берет пример с Ольги Бузовой, которая часто выставляет себя на всеобщее обозрение.